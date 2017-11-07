Самое интересное из нового оффшорного скандала 1 Дмитрий Гомон, espreso.tv

7.11.2017, 8:34

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Резонанс от «Райского досье» будет не меньшим, чем от обнародования «Панамского архива».

Новые мощные волны расходятся миром после взрывной публикации "офшорных дел" самых влиятельных людей мира. Резонанс должен быть не меньшим, чем от обнародования "Панамского архива".

Райский ливень

Новая порция документов разоблачает скрытые деяния украинских олигархов включительно с президентом Порошенко, окружением президента США Дональда Трампа, королевской семьи Великобритании, российских олигархов и тому подобное.

Новый архив оффшорных документов его владельцы из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) назвали "Райским досье" (Paradise Papers). Как и в случае с "Панамским архивом", сначала неизвестный источник или источники передали документы немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Но на этот раз речь идет о документах более респектабельной компании, чем панамская контора Mossack Fonseca. Компания-регистратор Appleby с офисом на Бермудских островах, острове Мэн и в других интересных оффшорных райских местах, старалась избегать сомнительных или рискованных клиентов.

"Много чиновников и олигархов из бывших советских стран не смогли стать клиентом Appleby", - пишет на своей странице в Facebook журналист проекта "Следствие.Инфо" Дмитрий Гнап. Также, отметил он, компания отказала юристам Петра Порошенко, после чего они направились в панамский офшор.

Проект "Следствие.Инфо" является украинским партнером ICIJ. В целом же в расследовании принимают участие 95 медиа-организаций со всего мира. Кроме Appleby, в слитых массивах есть документы меньшей трастовой фирмы Asiaciti.

Новая деталь оффшоров Порошенко

Основной массив документов ICIJ обещает обнародовать в виде общедоступной базы данных позже. Как утверждают расследователи, в "Райском досье" засветились "более десятка" фамилий украинцев. Пока что консорциум журналистов и их партнеры рассказали о четырех украинских нынешних и бывших чиновниках.

Наиболее интересным для украинцев фигурантом, конечно, является Петр Порошенко.

На самом деле в документах говорится лишь о том, что юристам украинской фирмы "Avellum", которая представляет интересы президента, отказали в сотрудничестве.

Однако журналисты "Следствие.Инфо" убеждены, что переписка доказывает намерения Порошенко минимизировать налоги.

Сам он после скандала с "Панамским архивом" утверждал, что оффшорные компании нужны лишь для передачи компании Roshen в управление в "слепой траст". Журналистка "Следствия.Инфо" Анна Бабинец пишет, что в письмах к коллегам из Appleby юристы президента использовали термин "tax purposes", что означает "налоговые цели". То есть речь идет все же об оптимизации налогов.

Причина же отказа сотрудничать с Порошенко объясняется во внутренней переписке сотрудников компании Appleby.

Один из них по имени Роберт Вудс, который работает в офисе компании на Каймановых островах, пишет:

"С сегодняшними заголовками "Президент Украины Порошенко пообещал отомстить пророссийским сепаратистам, которые сбили самолет с 49 военными (речь идет о сбитом боевиками вблизи Луганского аэропорта 14 июня 2014 года самолет Ил-76 - ред)" вы можете сразу видеть репутационные риски от сотрудничества с ним, поскольку кто знает, какой будет месть... По моему мнению, это не стоит того, чтобы рисковать".

После этого другой сотрудник просит занести отказ в журнал отклоненных дел.

Причина отказа, честно говоря, не выглядит уж такой "токсичной", как заявляют противники президента. Его готовность мстить российским агрессорам отнюдь не является доказательством его коррумпированности, из-за которой с ним не хотят иметь дело солидные мастера оффшорных дел.

Пока сам президент не комментировал ситуацию, зато высказалась его представитель в Верховной Раде Ирина Луценко. "Относительно расследований "райских" оффшорных компаний. Чтобы осуществить продажу корпорации Roshen, о которой неоднократно говорил президент, было необходимо создать международную холдинговую структуру. Она была настроена на то, чтобы избежать двойного налогообложения, чтобы налоги в полной мере были уплачены именно в Украине, а не за рубежом", - сказала Луценко.

Как видим, она не стала говорить ничего о новых находках и повторила старые аргументы президентской стороны.

Инвестиции Елизаветы II

От имени королевы Великобритании было инвестировано $13 млн в оффшорные компании на Каймановых островах и на Бермудах. В частности, как сказано на сайте ICIJ говорится, $7,5 млн было вложено в компанию, которая специализируется на технологиях распознавания отпечатков пальцев для мобильных телефонов. В июле 2008 года от нее было получено около $360 тысяч прибыли.

Как отмечает BBC, ничего нелегального в инвестировании в оффшорные компании нет, это не является признаком того, что королева пыталась избежать уплаты налогов. Вопрос может возникать только относительно этичности такого поступка для монарха. Ведь две инвестиции были сделаны в компании с сомнительной репутацией - одну из них обвиняли в эксплуатации бедных, а другую - в банкротстве, из-за которого без работы осталось 6000 человек.

Инвестиции России в Facebook и Twitter

Оказалось, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был причастен к инвестированию двумя российскими корпорациями средств в Facebook и Twitter.

Из документов следует, что в 2011 году контролируемый государством банк ВТБ вложил в Twitter $191 млн. Примерно в то же время "Газпроминвестхолдинг" получил контроль над оффшорной компанией, которая имела акции Facebook стоимостью примерно $1 млрд.

Ключевым лицом в создании оффшорных компаний для ВТБ и "Газпромхолдингу" был Юрий Мильнер. В 2015 году он вложил $850 тыс. в стартап Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. В то время, когда Кушнер получил должность советника президента в Белом Доме он не отметил этот факт.

Вообще-то инвестиции Юрия Мильнера в крупные интернет-компании не является секретом - он этим занимается уже больше 15 лет. Его компания DST Global в настоящее время владеет акциями Facebook, Spotify, Twitter, Airbnb, Alibaba Group и многих других. Не является секретом и тот факт, что одним из совладельцев компании Миллера есть приближенный к Кремлю олигарх Алишер Усманов.

Но теперь стала понятнее схема, по которой Миллер через ряд офшоров привлекал к покупке акций условные "деньги Кремля" - средства компаний, которые подконтрольны государству.

Люди Трампа и Путина

Также в скандале засветились представители окружения президента США. Из них двое - представители администрации, министр торговли Вилбур Росс и госсекретарь Рекс Тиллерсон. Это не удивляет, поскольку оба являются выходцами из бизнес-среды.

В расследовании отмечается, что компания Appleby обслуживала около 50 компаний Вииилбура Росса, зарегистрированных на Каймановых островах. Получив должность в Белом Доме он избавился от большинства из них, кроме судоходной компании Navigator Holdings. Одним из крупнейших ее клиентов с 2013 года является российский нефтехимический холдинг "Сибур".

Одним из акционеров "Сибура" является Кирилл Шамалов, которого в СМИ называют зятем Путина - он женат на Екатерине Тихоновой, которую считают дочерью российского президента. Кроме того, совладельцами компании являются печально известные российские олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, бизнес-деятельность которых находится под санкциями США и ЕС.

Тиллерсону же принадлежала оффшорная компания на Бермудских островах, через которую проводились операции по торговле нефтью и газом с месторождения в Йемене. Он руководил ею с 1997 по 1998 год. В это время он возглавлял Exxon Yemen - йеменское подразделение Exxon Mobil. Впрочем в 2005 году Йеменские власти устранили с месторождения иностранные компании, поэтому смысл существования оффшорной компании исчез.

Дмитрий Гомон, espreso.tv