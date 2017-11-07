СМИ: Стрелок из Техаса накануне повздорил с тещей 7.11.2017, 8:48

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Фото: forums.gunbroker.com

В полиции США рассказали о мотивах ветерана ВВС, который пришел в церковь с оружием.

Причиной стрельбы в баптистской церкви в Техасе, в результате которой погибли 26 человек, мог быть семейный конфликт, рассказал CNN глава регионального департамента общественной безопасности штата Техас Мартин Фримен (перевод – rbc.ru).

«Это бессмысленное преступление, но мы можем сказать, что внутри семьи [открывшего огонь по людям Девина Келли] происходил конфликт», - сказал Фримен. На служения в церковь, где произошла стрельба, по его данным, регулярно ходила теща Келли, которая получала от него «угрозы». Однако чем именно американец угрожал своей родственнице в местной полиции не уточнили.

«В этой церкви присутствовала теща подозреваемого», — уточнил Фримен, добавив, что в настоящее время он «не может вдаваться в подробности об этом внутреннем конфликте, который полицейские до сих пор проверяют и тщательно расследуют». «Но мы хотели бы сказать, что он [семейный конфликт] был», — отметил глава регионального департамента общественной безопасности. «Это [преступление] не было мотивировано расовой принадлежностью и не было совершено по религиозным убеждениям», — подчеркнул Фримен. «Внутренний конфликт с семьей и родственниками [был причиной инцидента]», — заключил он.

Стрельба в церкви техасского города Сатерленд-Спрингс произошла 5 ноября. Нападавший открыл огонь по прихожанам из автоматической винтовки. В результате происшествия погибли 26 человек, еще 20 получили ранения. Позже стало известно, что стрельбу по людям открыл американец Девин Келли. Он, по информации местных властей, после произошедшего покончил жизнь самоубийством.

В 2010–2014 годах Келли проходил службу в американских ВВС. В 2012 году он был отдан под трибунал из-за насилия над женой и дочерью. 7 ноября CNN сообщил, что среди жертв стрельбы в техасской церкви была также 71-летняя бабушка жены Келли — Лула Уайт.