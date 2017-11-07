Назван самый дорогой для иностранцев город мира 2 7.11.2017, 8:58

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Для сравнения стоимости жизни в разных частях мира была рассмотрена цена на 160 наименований товаров и услуг.

Город-государство Сингапур снова назвали самым дорогим для иностранцев мегаполисом мира. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на выдержки из доклада аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit (EIU).

В докладе для сравнения стоимости жизни была рассмотрена цена на 160 наименований товаров и услуг, в частности, на продукты питания, одежду, товары для дома, косметику, аренду жилья, транспортные расходы, оплату школы и детских садов.

Авторы исследования отмечают, что в десятке самых дорогих городов мира оказались преимущественно азиатские мегаполисы. Сингапур занимает первое место четвертый год подряд. Второе место досталось Гонконгу, третье у швейцарского Цюриха, замыкают пятерку японские Токио и Осака. Единственным городом Еврозоны в списке оказался Париж, который поделил десятое место со столицей Дании Копенгагеном.

В Сингапуре самая дорогая одежда и автомобили, утверждают специалисты EIU. Стоимость продовольствия там сравнима с китайским Шанхаем. Однако по ценам на товары для дома и гигиены, а также услуги обслуживающего персонала город-государство является относительно дешевым местом для жизни.

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