Автомобиль купят в семь раз меньше белорусов, чем в «сытые годы» 3 7.11.2017, 9:11

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Наша страна превращается в «цех» по сортировке, эксплуатации и перманентному ремонту старых машин.

В Беларуси зарегистрировано около 3 млн автомобилей – по машине на трех человек. Мы занимаем 41-е место в мире по автомобилизации.

«И шанс сохранить его имеем, так как богатые люди в соседних странах будут покупать гибридные и электромобили, а мы продолжим сортировку, эксплуатацию и перманентный ремонт старых машин», – говорит эксперт программы «Асабісты капітал» на канале «Белсат» Михаил Залесский.

Но старые автомобили ездят не только по белорусским, но и по европейским дорогам. Например, в Польше 33% всех автомобилей – подержанные. В Эстонии – 26%, в Латвии – 22%.

«По сравнению с лучшими, сытыми, как говорят, 2011 и 2012 годами, в этом году купят раз в семь меньше машин, по прогнозам продавцов. Поэтому избавиться от старого и ненужного автомобиля будет труднее, чем раньше», – прогнозирует Михаил Залесский.

В ближайшее время заработать на подержанных автомобилях не получится ни у кого, но и самая новая машина становится подержанной, как только выезжает за ворота салона.