Его величество антикоррупционер 1 Виталий Портников, espreso.tv

7.11.2017, 9:22

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В Саудовской Аравии сейчас происходят эпохальные перемены.

Новость об аресте группы влиятельных саудовских принцев стала одной из самых важных новостей на Ближнем Востоке и первым результатом работы недавно созданной в Саудовской Аравии антикоррупционной комиссии. Впрочем, наблюдатели не спешат говорить об успехах в борьбе с коррупцией.

Самое важное для них - это усиление политических позиций принца Мохаммеда бен Салмана, наследника престола и главы антикоррупционной комиссии. Ведь среди арестованных - его известные оппоненты и даже бывший претендент на престол Саудовской Аравии.

В этой стране сейчас происходит эпохальная перемена - фактический переход власти от поколения сыновей первого короля Сауда, основателя государства к поколению его внуков. Но трон рассчитан только на одного. И в борьбе за корону хороши любые средства - в том числе и борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией, пожалуй, самое лучшее, самое современное. Ты арестовываешь конкурента просто за то, что он - вор. Кто может предъявить тебе претензии и задуматься о твоей собственной честности?

Борьба с коррупцией - только там борьба с коррупцией, где есть развитые демократические институты, общественный контроль за властью, судами и антикоррупционными структурами. Где коррупция не тотальна и не охватывает все общество, не становится экономическим «мотором». Во всех других случаях, в условиях авторитаризма и неразвитой демократии борьба с коррупцией - это просто борьба за власть.

Тот, кто победит, будет объявлен антикоррупционером. Тот, кто проиграет - коррупционером. Таковы простые правила антикоррупционной борьбы в таких государствах. И вывод тут прост: если общество действительно хочет победы над коррупцией, оно задумывается не о коррупции, а о демократии.

Виталий Портников, espreso.tv