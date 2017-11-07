США приоткрыли детали секретного плана по Донбассу 7.11.2017, 9:53

Три наиболее важных момента по урегулированию на востоке Украины.

С украинским предложением по миротворцам ООН на Донбассе нужно повременить. Такой совет озвучили в США устами спецпредставителя Госдепа Курта Волкера. По словам американского чиновника, Украине пока не стоит направлять в ООН собственный проект резолюции по введению миротворческих сил на Донбасс, а лучше сконцентрироваться на обсуждении реальной эффективности миссии. Что стоит за советами администрации Дональда Трампа и не "сливают" ли США Украину, разбирался "Апостроф".

В конце лета-начале осени спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер отметился повышенной дипломатической активностью в переговорах с РФ. Волкер дважды встречался с помощником президента России Владимира Путина Владиславом Сурковым, которого называют кремлевским куратором самопровозглашенных "республик", а третья встреча уже запланирована на 13 ноября.

После каждой такой встречи Волкер делал достаточно громкие заявления о том, что граждане РФ не могут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе, что боевики вообще должны быть исключены из этого процесса, что силы РФ в регионе есть и Кремль должен вывести их оттуда.

Промежуточные итоги переговоров Волкер на днях озвучил на брифинге в Вашингтоне. Вот три основных тезиса плана, которые решил выделить "Апостроф":

Резолюция на паузе. Украина не должна направлять в ООН собственный проект резолюции по миротворцам и соревноваться в скорости подачи этого документа с Россией.

Впервые идея о миротворческой миссии на Донбассе возникла у украинской стороны еще в 2015 году. Однако к конкретным действиям власть так и не переходила, ссылаясь на трудности в продвижении соответствующей резолюции в Совбезе ООН, где Россия пользуется правом вето. Но, как гласит старое футбольное правило, которое вполне можно применить и к законам дипломатии – "не забиваешь ты, забивают тебе". И в сентябре этого года о миротворцах заговорили уже россияне, перехватив инициативу у Украины. В Кремле предложили отдать под контроль голубых касок линию разграничения в АТО чтобы обеспечить безопасность мониторинговой миссии ОБСЕ. Но этот вариант резко раскритиковали в Украине, мол миротворцы должны присутствовать на всей оккупированной территории, а не только на линии соприкосновения, которая государственной границей не является.

"Давайте не будем выступать с резолюцией и конкурировать, а попробуем начать обсуждение принципов относительно того, что эффективная миротворческая миссия должна делать, а также посмотрим, сможем ли мы на самом деле достичь определенного согласия вместо того, чтобы соревноваться в разработке этого документа", - заявил Волкер.

Однако украинская позиция по мандату голубых касок неизменна.

Главари так называемых ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий

Фото: EPA/UPG

"Миротворцы должны быть размещены на территории временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской области, а в первую очередь стоять на границе и контролировать границу между Россией и Украиной. Волкер высказал свою позицию, и я так понимаю, что это позиция и президента США", - сказал "Апострофу" замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак.

Чиновник пояснил, каким образом Украина сможет продавить свой вариант размещения миссии и не попасть в ловушку российского вето.

"Возможен вариант, что пропишут украинскую позицию в той резолюции, которую предложила Россия. Таким образом, примут российскую резолюцию, но с нашим текстом. Этот вариант наиболее перспективен, и скорее всего так и будет, чтобы это была якобы российская резолюция, ведь свою собственную резолюцию РФ же не заблокирует, - поясняет Гримчак. – Это дипломатические игры, цель которых - получить результат: миротворцы зайдут в ОРДЛО, перекроют границу и дальше будем идти в соответствии с Минскими соглашениями".

Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко добавила "Апострофу", что принятие резолюции в ООН не является самоцелью.

"Сейчас мы расширяем круг союзников, которые поддерживают украинский концепт. Все эти месяцы мы работаем над тем, чтобы сохранилась украинская логика и приехала оценочная миссия ООН и с экспертами сделала оценку относительно мандата, количества миротворцев, четкого понимания их функций", - пояснила она.

Местные выборы. Второй ключевой тезис американского дипломата – миротворцы должны создать условия для проведения Украиной местных выборов на Донбассе, так как это соответствует положениям Минского процесса.

Миротворцы должны создать условия для проведения Украиной местных выборов на Донбассе

Фото: EPA/UPG

Но как раз идею выборов в "республиках" активно продвигает РФ. И очевидно, что об этот вопрос будет сломано не одно политическое копье под куполом ВР.

Пятый "нормандец". Наконец, Волкер намекнул на некую формализацию участия США в "нормандском" формате.

"Действуя в переговорном процессе не на уровне главы государства, США умудряются быть наиболее активным и эффективным участником процесса. Благодаря активности Волкера, "нормандский" формат сейчас дает хоть какие-то надежды на будущее урегулирование конфликта. Со стороны Украины, России, Германии и Франции никаких движений нет вообще", - сказал "Апострофу" дипломат Богдан Яременко.

Но эксперты затрудняются ответить, каким именно образом США войдут в процесс.

"Будет ли для США какой-то смысл стать формальным участником "нормандского" формата, сказать сложно. Очень тяжело представить Трампа за столом переговоров, а переговоры на уровне вице-президента или госсекретаря могут не воспринять другие участники "нормандского" формата", - резюмировал Яременко.