Активист из Березовки: Цветы для Ленина – это уже слишком, хватит и черепов 4 7.11.2017, 10:14

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Власти прислали «десант» к Витольду Ашурко – узнать смысл необычного перфоманса к 7 ноября.

Милиционеры пришли к активисту Витольду Ашурко вчера примерно в половине девятого вечера. Прежде всего запросили - на самом ли деле он возложил венок с черепами к памятнику Ленину. Ашурко этого не отрицал, но давать объяснения отказался, сообщает svaboda.org.

«Они сказали мне, что получили бумаги из Гродно на то, чтобы меня опросить, но поскольку я отказался давать объяснения, то и настаивать не стали и сразу пошли».

Витольд Ашурко объяснил журналистам, что сделал это для того, чтобы напомнить о тех миллионах людей, которых большевики убили. Венок активисты купили в магазине.

«Посчитали, что цветы будут такому палачу слишком. Цветы состригли. Прикрепили изображения черепов и надпись «Гори в аду, палач». Добавили немного колючей проволоки, чтобы было красочно. Колючая проволока - это символ большевизма », - рассказывает Витольд Ашурко. Оставили возле памятника и традиционные для такого места гвоздики.