Лукашенко собирает по миру свои «заначки» 17 7.11.2017, 10:12

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У диктатора тоже заканчиваются деньги.

Октябрьская революция создала свой «новояз». В обиходе появились такие понятия, как продразверстка, пятилетка, разруха. Некоторые из них употребляются белорусским руководством до сих пор.

А на каком этапе 100 лет спустя после октябрьского переворота находятся белорусское общество и экономика – разрухи, военного коммунизма, НЭПа, развитого социализма или еще чего-то?

На этот вопрос Charter97.org отвечает представитель Белорусского Национального Конгресса в Гродно Сергей Веремеенко:

- Лучшей метафорой того, что происходит с обществом и экономикой, была бы фраза «хождение по кругу». Во-первых, остались теми же геополитические факторы. Посмотрите, ведь и сегодня, как и 100 лет назад, Беларусь находится под влиянием соседней восточной империи. Она никуда не делась – просто прошла этапы трансформации от царской к «красной», а затем – к ФСБшной, путинской империи.

Как и 100 лет назад перед нами стоит та же задача – максимально оторваться от восточной империи и стать на свой путь развития.

Как и около 100 лет назад, мы формально имеем независимость, но это довольно неустойчивая независимость – в тени соседнего государства. Правитель Беларуси все делает если не прямому приказу хозяина из Кремля, то, по крайней мере, с его ведома. А политика имеет непосредственное влияние и на экономику: наша страна вовлечена в затяжной кризис, в который погрузилась соседняя империя.

Радует то, что наши люди, как я вижу, уже не празднуют годовщину переворота в чужой стране. Другое дело – власть. Власть у нас – псевдо-независимая и псевдо-белорусская, это фактически те же ставленники из «центра», как было при Советском Союзе. Хотя теперь ее уровень празднования годовщины Октября - карикатурный, на уровне маргинальных шабашей. Люди уже не воспринимают всерьез торжеств этой власти, как и ее саму.

- А что вообще празднует власть? Есть ли какие-то поводы для этого? Какие-то «успехи»?

- В том-то и дело, что достижений никаких не видно. Экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. Как говорится – болезнь у пациента прогрессирует. Пациент, конечно же, успокаивает себя тем, что «ухудшение замедлилось», но это все – на уровне манипуляции цифрами. Люди, особенно в регионах, никакого «замедления» не чувствуют.

Можно сказать, что в экономическом смысле происходит медленное, но верное погружение в трясину. Власть пытается «ритуальными танцами» отвлечь внимание людей от этого незавидного положения, но видно, что их усилия направлены только на одно – не допустить бунта. Реально же преломить ситуацию в экономике они не могут.

Заграничные вояжи высшего руководства вызывают больше недоумения, чем приносят реальной пользы. Лукашенко постоянно ездит то в Эмираты, то еще куда-то, чтобы продать там пару «чайных ложек» и заработать пару долларов.

Есть стойкое впечатление, что Лукашенко ездит в Арабские Эмираты и другие экзотические страны с одной целью: доставать оттуда свои «заначки». То есть, деньги заканчиваются не только у простых граждан, но и у правительства. Разруха стучится в двери и многоквартирных домов, и в роскошные ворота особняков в Дроздах.

Выход один – провести глубокие реформы и дать людям экономическую свободу. Но в этом для власти и кроется самая большая опасность. Получается снова тот замкнутый круг, о котором мы говорили вначале.

- До какой степени будет ухудшаться экономическая ситуация? Где предел падения?

- Так получилось, что несамостоятельная белорусская экономика развивается не по объективным законам, а является отражением политики и геополитики. Ответ здесь напрашивается сам: как только ослабнет современная Российская империя и в ней, как и 100 лет назад, начнется процесс децентрализации и распада – тогда сразу же зашатается и марионеточный белорусский режим.

Понятно, что обострившийся кризис в России ударит и по нашей экономике, но мы должны пройти этот путь и воспользоваться историческим шансом. Использовать его более успешно, чем получилось у наших предков после октябрьского переворота.

- Вы говорите о взаимосвязи геополитики и экономики. А один из колоритнейших литературных персонажей, профессор Преображенский, утверждал, что «разруха начинается в головах». Связан ли кризис в Беларуси с тем, что творится в головах правительства?

- Белорусское руководство можно назвать «самостоятельно-автономным» - от своего народа, конечно же. То, что происходит в мире простых рабочих, интеллигенции, мелких предпринимателей – для них это какое-то «Зазеркалье».

Можно сказать, что мы живем в одном мире, а они – в другом, своем. И все эти искажения реальности, странные законы и декреты – это результат их абсолютно инопланетного, чуждого нам сознания. До белорусского чиновника очень трудно достучаться, а до того, что происходит в его голове – еще сложнее.

Власти продолжают по инерции жить в советской реальности, пользоваться устаревшими методами той эпохи. А люди давно эту власть «переросли». Мы идем и развиваемся вопреки их правилам и законам. Белорусы по своей сути – это европейская нация. Мы образованные и умные люди, способные самоорганизоваться и наладить свою жизнь без этих анахронизмов, которые пытаются нами управлять.

А те паразиты, которые вцепились в тело нашей нации и подпитываются за счет народа и подачек из Москвы – останутся в прошлой эпохе.