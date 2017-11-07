«Люди поверили в меня»: Как белорусский студент открыл первый кукурузный лабиринт 4 7.11.2017, 10:22

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Александр Пожаренко

Фото с сайта holiday.by

Говорят, чтобы делать что-то полезное, надо иметь много денег и связей. На самом деле надо верить в свою идею.

Пока многие студенты проводили лето на отдыхе, этот парень решил организовать отдых для других. 21-летний Александр Пожаренко загорелся идеей создать кукурузный лабиринт. Окружающие не восприняли идею всерьез, в задумку вначале никто вообще не верил… Кроме фермера, который согласился помочь, вложил в проект деньги и предоставил территорию.

В августе начинающий предприниматель принял первых гостей лабиринта «Кукуполис». О том, какую работу он проделал, Александр рассказывает в материале probusiness.io.

— Примерно год назад я вспомнил о своей детской поездке в Западную Европу и о посещении лабиринта в кукурузе. И подумал — почему бы не сделать то же самое у нас? Так началась моя история в качестве начинающего предпринимателя.

В феврале 2017 был написан бизнес-план. Дальше я начал искать земельный участок площадью 2 гектара в окрестностях Минска.

Тактики «девять кабинетов райисполкома» и «с миру по нитке» не привели к результату, но после тонны негативных комментариев в отношении идеи мне захотелось грызть землю ради ее воплощения.

Все больше людей писали и говорили мне лично, что это утопичный проект и его ждет полный провал. Но я все сильнее ощущал ответственность перед ними. Стоило мне на секунду усомниться в проекте и поддаться слабости, как эти люди сказали бы, что так и должно быть, и продолжили бы жаловаться на существующие условия и «бренность бытия».

Я начал с анализа рынка. Как оказалось, ни в Беларуси, ни в России такого лабиринта еще никто не создавал, и уже обкатанная бизнес-модель до сих пор никак не представлена на этом рынке. Ближайший лабиринт расположен в 40 километрах от Вильнюса. Его хозяин любезно поделился своим опытом — рассказал о своих затратах и доходах, технических составляющих — например, как делать дорожки в лабиринте, как вырезать ряды.

Создание лабиринта

Решив, что лучше искать поддержки среди предпринимателей, чем ждать ее от административных органов, я стал искать ферму. По иронии, выбрал одну из последних в списке — козью ферму «ДАК» в 30 километрах от Минска.

Ее глава Дмитрий Крылов оказался крайне вовлеченным человеком. Уже на второй встрече мы детально обсуждали бизнес-план. Мы договорились, что я возьму на себя работу над проектом (не считая технических и сельскохозяйственных задач), а он вложит в него деньги.

Фото: Владимир Евстафьев, probusiness.io

К работе подключилось около 15 человек — сотрудники фермы, волонтеры. Волонтеров мы благодарили бесплатными билетами, оплатой питания и дороги. Рисунок для лабиринта придумали сами.

Но проблем было много. Холодная весна привела к позднему посеву, проливные дожди заставили высаживать кукурузу по второму кругу, сильная засуха превратила работу на поле в настоящую жаровню. Кукурузу следовало вырастить и дважды прополоть, разметить будущие дорожки и вырезать их, протоптать и засыпать древесной щепой.

Фото из личного архива Александра Пожаренко

Далее в лабиринте были установлены информационные щиты с историческими фактами о крупных белорусских города и стойки с печатями для отметки в обходных листах.

Фото из личного архива Александра Пожаренко

Фото из личного архива Александра Пожаренко

Параллельно мы закупали расходные материалы, благоустраивали территорию, проводили инженерные работы. В результате полугодовой подготовки 19 августа мы наконец открыли лабиринт:

Фото из личного архива Александра Пожаренко

Гостям предстояло найти на 2,5 гектарах 10 спрятанных стоек с печатями, пикеты мы постоянно переставляли в другие места. Те, кто нашел все пикеты, получал фирменный магнит, самых быстрых мы награждали майкой и кружкой и еще делали большой розыгрыш сувениров и продукции козьей фермы.

Фото из личного архива Александра Пожаренко

А кроме лабиринта…

Мы также решили организовать другие зоны активности — чтобы людям было интереснее приезжать. Удалось привлечь более 20 партнеров, так открылись фудкорт и зона аттракционов — соломенный лабиринт, прокат квадроциклов, контактный зоопарк, скалодром, стрельба из лука, прогулки на лошадях…

Фото из личного архива Александра Пожаренко

У нас еще не было имени, и мы не могли гарантировать стабильно большой поток посетителей, поэтому партнеров искали среди знакомых и ограничивались устными договоренностями. Они оплачивали место для размещения, и все. На лабиринте мы заработали гораздо больше, чем на партнерских размещениях.

Фото из личного архива Александра Пожаренко

Также мы составили программу мероприятий, пригласили аниматоров, организовали автобус от Малиновки до фермы. Правда, почти все в итоге приезжали на автомобилях.

План рекламной кампании состоял из нескольких частей: продвижение в социальных сетях, привлечение ТВ и СМИ, сотрудничество с лидерами мнений и блогерами.

Результат

Лабиринт работал до 29 октября. За два месяца парк посетили почти 10 000 человек, включая детей дошкольного возраста. Стоимость входного билета для взрослых составляла 7 рублей, для студентов и пенсионеров — 5 рублей, а для детей до 7 лет — бесплатно. О нас написали более 20 интернет-порталов и сняли репортажи 5 телеканалов, нас посетило около 10 блогеров и люди из 7 стран мира, мы насчитали больше 40 отзывов на сайте и больше 1500 положительных комментариев от наших гостей в социальных сетях.

На все мы потратили порядка 35 000 рублей, бóльшая часть ушла на оплату работ по созданию лабиринта и закупку расходных материалов. Примерно на такую сумму я и рассчитывал.

Общая выручка составила порядка 45 000 рублей, из них прибыль — около 10 000.

Практически всю сумму мы реинвестируем в проект для следующего года, и сам я практически ничего с проекта не заработал, но на новые кроссовки хватило.

Планы

В следующем сезоне мы сделаем работу над ошибками и снова откроем вход в наш кукурузный лабиринт:

Увеличим площадь в два раза, сделаем более сложный квест

Объявим конкурс на идею для рисунка лабиринта

Будем искать рекламных партнеров

Хотим изменить технологию выращивания кукурузы (чтобы она росла быстрее) и открыться в конце июля. Конечно, летом работается лучше, чем осенью.

Фото из личного архива Александра Пожаренко

А весной там же мы откроем контактную ферму «Ушиленд». Более того, местность, где находится наш парк развлечений, очень интересна с этнографической и географической точек зрения. Мне видится, что этот уголок в скором времени станет центром притяжения для большого количества людей и там будет создан целый комплекс развлекательных площадок.

Фото из личного архива Александра Пожаренко

Мое послание читателям: «Лучше сделать хорошо, чем не сделать идеально!». У нас не было опыта в проведении массовых мероприятий или крупных торжеств, мы не ждали поддержки и понимания со стороны, но мы безумно хотели воплотить проект в жизнь.

Говорят, чтобы делать что-то полезное, надо иметь много денег и связей. А я считаю, что достаточно хорошо упакованной идеи и человека-двигателя.

Если вы сможете продать свою идею хотя бы одному человеку, значит, осуществите свою задумку. Так получилось сделать у меня, и я безумно рад, что фермер поверил в меня, а люди поверили нам и приехали в первый в Беларуси лабиринт на кукурузном поле.