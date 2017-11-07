«Люди поверили в меня»: Как белорусский студент открыл первый кукурузный лабиринт

«Люди поверили в меня»: Как белорусский студент открыл первый кукурузный лабиринт4
- 7.11.2017, 10:22
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Говорят, чтобы делать что-то полезное, надо иметь много денег и связей. На самом деле надо верить в свою идею.
Пока многие студенты проводили лето на отдыхе, этот парень решил организовать отдых для других. 21-летний Александр Пожаренко загорелся идеей создать кукурузный лабиринт. Окружающие не восприняли идею всерьез, в задумку вначале никто вообще не верил… Кроме фермера, который согласился помочь, вложил в проект деньги и предоставил территорию.
В августе начинающий предприниматель принял первых гостей лабиринта «Кукуполис». О том, какую работу он проделал, Александр рассказывает в материале probusiness.io.
— Примерно год назад я вспомнил о своей детской поездке в Западную Европу и о посещении лабиринта в кукурузе. И подумал — почему бы не сделать то же самое у нас? Так началась моя история в качестве начинающего предпринимателя.
В феврале 2017 был написан бизнес-план. Дальше я начал искать земельный участок площадью 2 гектара в окрестностях Минска.
Тактики «девять кабинетов райисполкома» и «с миру по нитке» не привели к результату, но после тонны негативных комментариев в отношении идеи мне захотелось грызть землю ради ее воплощения.
Все больше людей писали и говорили мне лично, что это утопичный проект и его ждет полный провал. Но я все сильнее ощущал ответственность перед ними. Стоило мне на секунду усомниться в проекте и поддаться слабости, как эти люди сказали бы, что так и должно быть, и продолжили бы жаловаться на существующие условия и «бренность бытия».
Я начал с анализа рынка. Как оказалось, ни в Беларуси, ни в России такого лабиринта еще никто не создавал, и уже обкатанная бизнес-модель до сих пор никак не представлена на этом рынке. Ближайший лабиринт расположен в 40 километрах от Вильнюса. Его хозяин любезно поделился своим опытом — рассказал о своих затратах и доходах, технических составляющих — например, как делать дорожки в лабиринте, как вырезать ряды.
Создание лабиринта
Решив, что лучше искать поддержки среди предпринимателей, чем ждать ее от административных органов, я стал искать ферму. По иронии, выбрал одну из последних в списке — козью ферму «ДАК» в 30 километрах от Минска.
Ее глава Дмитрий Крылов оказался крайне вовлеченным человеком. Уже на второй встрече мы детально обсуждали бизнес-план. Мы договорились, что я возьму на себя работу над проектом (не считая технических и сельскохозяйственных задач), а он вложит в него деньги.
К работе подключилось около 15 человек — сотрудники фермы, волонтеры. Волонтеров мы благодарили бесплатными билетами, оплатой питания и дороги. Рисунок для лабиринта придумали сами.
Но проблем было много. Холодная весна привела к позднему посеву, проливные дожди заставили высаживать кукурузу по второму кругу, сильная засуха превратила работу на поле в настоящую жаровню. Кукурузу следовало вырастить и дважды прополоть, разметить будущие дорожки и вырезать их, протоптать и засыпать древесной щепой.
Далее в лабиринте были установлены информационные щиты с историческими фактами о крупных белорусских города и стойки с печатями для отметки в обходных листах.
Параллельно мы закупали расходные материалы, благоустраивали территорию, проводили инженерные работы. В результате полугодовой подготовки 19 августа мы наконец открыли лабиринт:
Гостям предстояло найти на 2,5 гектарах 10 спрятанных стоек с печатями, пикеты мы постоянно переставляли в другие места. Те, кто нашел все пикеты, получал фирменный магнит, самых быстрых мы награждали майкой и кружкой и еще делали большой розыгрыш сувениров и продукции козьей фермы.
А кроме лабиринта…
Мы также решили организовать другие зоны активности — чтобы людям было интереснее приезжать. Удалось привлечь более 20 партнеров, так открылись фудкорт и зона аттракционов — соломенный лабиринт, прокат квадроциклов, контактный зоопарк, скалодром, стрельба из лука, прогулки на лошадях…
У нас еще не было имени, и мы не могли гарантировать стабильно большой поток посетителей, поэтому партнеров искали среди знакомых и ограничивались устными договоренностями. Они оплачивали место для размещения, и все. На лабиринте мы заработали гораздо больше, чем на партнерских размещениях.
Также мы составили программу мероприятий, пригласили аниматоров, организовали автобус от Малиновки до фермы. Правда, почти все в итоге приезжали на автомобилях.
План рекламной кампании состоял из нескольких частей: продвижение в социальных сетях, привлечение ТВ и СМИ, сотрудничество с лидерами мнений и блогерами.
Результат
Лабиринт работал до 29 октября. За два месяца парк посетили почти 10 000 человек, включая детей дошкольного возраста. Стоимость входного билета для взрослых составляла 7 рублей, для студентов и пенсионеров — 5 рублей, а для детей до 7 лет — бесплатно. О нас написали более 20 интернет-порталов и сняли репортажи 5 телеканалов, нас посетило около 10 блогеров и люди из 7 стран мира, мы насчитали больше 40 отзывов на сайте и больше 1500 положительных комментариев от наших гостей в социальных сетях.
На все мы потратили порядка 35 000 рублей, бóльшая часть ушла на оплату работ по созданию лабиринта и закупку расходных материалов. Примерно на такую сумму я и рассчитывал.
Общая выручка составила порядка 45 000 рублей, из них прибыль — около 10 000.
Практически всю сумму мы реинвестируем в проект для следующего года, и сам я практически ничего с проекта не заработал, но на новые кроссовки хватило.
Планы
В следующем сезоне мы сделаем работу над ошибками и снова откроем вход в наш кукурузный лабиринт:
Увеличим площадь в два раза, сделаем более сложный квест
Объявим конкурс на идею для рисунка лабиринта
Будем искать рекламных партнеров
Хотим изменить технологию выращивания кукурузы (чтобы она росла быстрее) и открыться в конце июля. Конечно, летом работается лучше, чем осенью.
А весной там же мы откроем контактную ферму «Ушиленд». Более того, местность, где находится наш парк развлечений, очень интересна с этнографической и географической точек зрения. Мне видится, что этот уголок в скором времени станет центром притяжения для большого количества людей и там будет создан целый комплекс развлекательных площадок.
Мое послание читателям: «Лучше сделать хорошо, чем не сделать идеально!». У нас не было опыта в проведении массовых мероприятий или крупных торжеств, мы не ждали поддержки и понимания со стороны, но мы безумно хотели воплотить проект в жизнь.
Говорят, чтобы делать что-то полезное, надо иметь много денег и связей. А я считаю, что достаточно хорошо упакованной идеи и человека-двигателя.
Если вы сможете продать свою идею хотя бы одному человеку, значит, осуществите свою задумку. Так получилось сделать у меня, и я безумно рад, что фермер поверил в меня, а люди поверили нам и приехали в первый в Беларуси лабиринт на кукурузном поле.