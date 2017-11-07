Сколько стоят и как выглядят квартиры в 100-летних домах Минска 6 7.11.2017, 11:07

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Престиж домов, которые строили в столице век назад, с годами только растет.

Большинство из них имеют статус историко-культурной ценности, а квартиры в них продаются с пометкой «элитные» или «для ценителей». Как выглядят и сколько стоят квартиры в домах-ровесниках революции — в подборке tut.by.

В трехэтажном доме по улице Володарского, 7 продают трехкомнатную квартиру на втором этаже. Дом 1917 года постройки, в 2010 году в нем был сделан капремонт. Площадь квартиры — 75 квадратных метров. Цена — 140 тысяч долларов, по 1 867 за «квадрат».

В доме на проспекте Независимости, 27-А, историю которого мы рассказывали, продают трехкомнатную квартиру. Высота потолков тут 3,8 метра. Квартира площадью 70 квадратных метров, расположена на втором этаже. Из особенностей планировки — окно в ванной комнате. Цена — 110 тысяч долларов, по 1 594 за «квадрат».

На улице Энгельса, 28 тоже предлагают трехкомнатную квартиру на верхнем этаже трехэтажного дома. Здание 1917 года постройки, с высотой потолков в 3,6 метров. Площадь квартиры — 70 квадратных метров. Цена — 120 тысяч долларов, по 1 719 за «квадрат».

На Интернациональной, 12 предлагают однокомнатную квартиру всего в 25 квадратных метров. Из плюсов хозяева отмечают потолки в 3,8 метра и хорошее расположение дома. К слову, сейчас в доме-ровеснике революции идет капитальный ремонт, который должен завершиться в текущем месяце. Квартира расположена на третьем крайнем этаже. Цена — 60 тысяч долларов, по 2 400 за «квадрат».