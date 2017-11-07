Виталий Гурков: Перед боем я обычно слушаю шум дождя 1 7.11.2017, 11:12

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Виталий Гурков

Народный чемпион поделился секретом своих побед.

11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков 5 ноября стал победителем престижного турнира в Ухани, организованного китайским промоушеном Kunlun Fight. Это крупная организация, которая набирает все большую мировую популярность.

Виталий прокомментировал свою победу The Village Беларусь.

– Я участвовал не просто в чемпионате, у меня было три боя за вечер. Я давно не принимал участие в турнирах такого ранга, это очень сложно, потому что после первого профессионального боя уже убавляется здровья – разбитые ноги, разбитые руки, что-то болит. Здесь нет экипировки, нет защиты – только перчатки. Такие турниры характеризуются повышенной травмоопасностью, на второй бой выходить уже тяжело, на третий – бывает просто нет сил. Думаешь чем бить, потому что уже разбил руку или ногу, думаешь, как бы не попали в поврежденное место. С каждым боем меньше здоровья, но так мы и закаляемся.

В финале для меня был сюрприз – мне достали соперника из резервного боя, потому что к финалу «живых» не осталось никого. То есть против меня вышел человек, который провел только один поединок, был еще относительно свеженький по сравнению со мной, ему было легче. Обычно так не делают. Если победитель другой пары по какой-то причине не может выйти в ринг, выходит проигравший из пары – человек, который тоже провел два поединка. Но вчера никто из них не мог продолжить бой, поэтому взяли человека из резерва.

Сейчас мое физическое состояние отличное, несмотря на небольшую температуру. Неделю до боя я провел с простудой и температурой 37,5, когда голова, как в тумане. Во время боя тоже была температура. Но никакого экстренного лечения применять нельзя. Экстренные способы для людей, которым нужно сесть за компьютер, а если ты спортсмен, любой антибиотик может сыграть в минус. Он уберет все симптомы, но «разрядит батарею», потому что организм не переборол болезнь.

Перед боем я обычно слушаю шум дождя в записи, меня это успокаивает.

Победу ни с чем нельзя сравнить, нужно победить, нужно пройти эту дорогу, от тренировок до финального дня, когда нервы на пределе, организм приходит в конечную точку сборки – только тогда можно будет понять это чувство.

Не люблю говорить о планах, потому что это все может не случиться, но после боя я обычно нахожусь в процессе созидания, работы над собой. Пару дней не делаю ничего, спокойно провожу время с друзьями и семьей.