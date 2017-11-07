Трамп продлил санкции против Ирана 7.11.2017, 11:31

Дональд Трамп

Ограничения будут действовать еще как минимум год.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на один год срок действия односторонних американских санкций в отношении Ирана. Об этом говорится в письменном уведомлении, направленном от имени главы государства руководству Конгресса США, текст которого распространила пресс-служба Белого дома (перевод – tass.ru).

"Наши отношения с Ираном пока не нормализовались, а процесс выполнения [двусторонних] соглашений с Ираном от 19 января 1981 года все еще продолжается", - отмечается в документе. По этой причине Трамп принял решение продлить "на один год режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану".

Речь идет о так называемых алжирских договоренностях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года находившихся в Тегеране в качестве заложников после исламской революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства двух стран во внутренние дела друг друга.

Санкции 1979 года

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ 12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране.

Министерству финансов было дано распоряжение блокировать все официальные иранские авуары в Соединенных Штатах, в том числе счета в американских банках и их зарубежных филиалах и отделениях. Фактически это означало введение первых карательных экономических мер против Ирана.

7 апреля 1980 года Картер разорвал дипломатические отношения с Тегераном и запретил экспорт из США в Иран по существу всех товаров, включая продовольствие и медикаменты. Затем было введено эмбарго на импорт любых товаров из Исламской Республики в США, поездки американцев в Иран. В последующем все американские президенты лишь ужесточали антииранские санкции.

Данные ограничения не входят в пакет санкций, которые США обязались отменить после полной имплементации Тегераном всех пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного 14 июля 2015 года в Вене Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).

Изменить СВПД

13 октября этого года Трамп изложил новую, более жесткую стратегию США по отношению к Тегерану. Так, Вашингтон будет противодействовать "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также призывать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС). Кроме того, хозяин Белого дома отказался подтвердить выполнение Исламской Республикой соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения в него изменений.