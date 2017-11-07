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Фотокамеру iPhone X признали лучшей в мире

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  • 7.11.2017, 11:53
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Фото: Getty Images

Фоторежим нового смартфона специалисты оценили в 101 балл.

Авторитетный сервис по оценке и сравнению камер в смартфонах DxOmark назвал iPhone X одним из лучших камерофонов в мире.

Фоторежим iPhone X специалисты сервиса оценили в 101 балл. Это — самый высокий показатель за все время проведения тестов. Для сравнения: флагманы Samsung Galaxy Note 8 и Huawei Mate 10 Pro в части снятия фото набрали по 100 баллов, Google Pixel 2 — 99 баллов.

По словам обозревателя DxOmark, в сравнении с iPhone 8 Plus «десятка» лучше снимает в zoom-режиме, а также выигрывает в экспозиции, цветопередаче и «шумности» фотографий. К плюсам также отнесли HDR-снимки, хорошую детализацию и естественный эффект размытия заднего фона (боке) в портретном режиме.

В видеорежиме новый смартфон Apple набрал 89 очков, что не позволило ему возглавить рейтинг. Общая оценка iPhone X в фото- и видеорежимах — 97 баллов. Такой же результат у Huawei Mate 10 Pro. Выше только Google Pixel 2 с общей оценкой в 98 очков.


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