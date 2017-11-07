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Витебские ИП о торговцах из Средней Азии: Это просто «эврика»

  • 7.11.2017, 12:18
  • 5,328
Архивное фото mlyn.by

Зарубежные торговцы позволяют себе такое, за что белорусских давно бы закрыли.

Об этом в «Фейсбуке» написал председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко:

Пишут наши ИП:«Сегодня заходила в новый магазин узбеков у нас в Витебске. Это просто песня:

1) Центр города.

2) В помещении «Евроопта», вход – рядом с главным входом.

3) Просто «эврика» - чеки не бьют! Специально наблюдала

4) Все висит размерными рядами на всем этикетка, что товар не подлежит сертификации, т.к. при первичной реализации выявлен деффект. Даже на трусах!

И отдельная «песня»: на обуви-кое-где акциз надорван, но везде акцизы не сняты ч ленты, а прямо с кусочком ленты подклеены скотчем. На фоне тысяч наших закрывающихся ИП это просто безумие».


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