Путину лучше потерять все 5 Алексей Мельников

7.11.2017, 12:27

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Алексей Мельников

Послал Господь России в начальство майоров.

Наказал. Настолько оно для себя и родственников, но не для управления страной, не для решения действительно серьезных проблем. С заржавелыми мозгами, крепко приваренными к музейному танку Второй мировой.

Сегодня член Совета Федерации Ф.А. Клинцевич высказался в том смысле, что Япония не должна закупать у США систем ПВО для защиты от ракет безумного Ына. Потому что это Японии «запрещено соглашениями, достигнутыми по итогам Второй мировой».

Ранее Ф.А. Клинцевич сообщал о том, что начальство над Россией решило создать на Курилах военно-морскую базу. Конечно = деньги у начальства на эти цели есть – это же не пенсионеров обманывать «абсолютно справедливой» индексацией.

Для чего это все?

Почему нельзя было спокойно, после рационального обсуждения в стране, с учетом интересов жителей Курил, не решить с Японией вопрос с 4-мя спорными островами? Почему вопрос о спорных территориях с Китаем был давно решен, а здесь нельзя?

Почему нельзя было построить с Японией отношения на перспективу, открыть на этой основе дорогу японским инвестициям в нашу страну?

Почему нельзя ориентироваться не только на Китай, все больше подпадая под его влияние, а постараться построить на Дальнем Востоке баланс, установив более тесные отношения с Японией? Не говоря уже о таких же отношениях с Соединенными Штатами?

Что от этих 4-х островов огромная Россия, которая не может освоить огромные территории (ресурсов нет) потеряет что-то серьезное?

И, между прочим, была бы решена с Японией проблема 4-х островов, была бы сегодня возможность предложить Японии свои системы ПРО – дать возможность своим предприятиям заработать. Потому что не мешает, например, покупка Саудовской Аравией систем ПВО у США, покупке систем ПВО у России. Так же можно было построить отношения с Японией.

Нет. Это российскому начальству во главе с В.В. Путиным не подходит. Лучше сидеть, вцепившись в кусок земли, когда страна катится на окраину мира, никак не решая проблем и, похоже, даже и не понимая, что это – проблемы. Да еще и создать новую – крымскую проблему. Совершенно никому не нужную, даже и самим себе, как все больше выясняется.

И островная, и уж тем более крымская проблемы настолько малозначительны по сравнению с действительно серьезным вопросом отсталости нашей страны, не имеющей никаких перспектив в добровольной изоляции, что и обсуждать их особо не стоит – принципиальное решение здесь понятно. И общий интерес для граждан нашей страны быстро решить эти вопросы тоже ясен.

Но это не для российского начальства.

Ему лучше укрепить военную базу в Крыму и построить военную базу на Курилах, пока страна будет выгорать и зарастать изнутри. Для защиты пепелища и дикости.

Алексей Мельников