Грета Соболевская: Распоряжение о моем задержании дал генерал-майор Барсуков 9 7.11.2017, 12:41

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Грета Соболевская

Фото: ПЦ «Весна»

Буквально год назад о 22-летней девушке, которая живет в Дзержинске, знали только друзья и знакомые.

Но после осенних акций протеста журналисты окрестили Грету Соболевскую героиней национального флага, сообщает ПЦ «Весна».

Обратили на активистку Белорусского Национального Конгресса пристальное внимание и сотрудники правоохранительных органов: ее задерживали 8 сентября сразу после Дня белорусской воинской славы, отвезли в отделение, переписали паспортные данные и отпустили.

15 сентября вызвали в Центральный РУВД Минска, куда она просто не пошла. А 27 октября состоялась настоящая детективная история, причем логику сотрудников милиции, которые задержали ее в очередной раз и отвезли на несколько дней до суда в другой город, объяснить почти невозможно. Журналисты пробуют сделать это вместе с Гретой.

В пятницу 27 октября около 11 часов вечера в дверь дома, где живет Грета, постучали. «Откройте, это милиция», - прозвучал женский голос. Дверь открыла мать Греты, в квартиру вошли двое милиционеров - женщина и мужчина.

«Они поздоровались и спросили, знаю ли я, почему они пришли. Я ответила, что ждала их, но не думала, что они придут так поздно. Затем я спокойно собрала свои вещи, страха никакого не было. Я спросила, куда меня повезут и что вообще будет происходить, на что милиционеры ответили, что я задержана на трое суток», - рассказала Грета.

Из дома активистку увезли в поликлинику, где ей выдали справку о состоянии здоровья, и только потом, около часа ночи, в отделение милиции. Там Грете пояснили, что она задержана за нарушение статьи 23.34 КоАП и, соответственно, обвиняется в «нарушении порядка организации и проведения массового мероприятия». На Марше рассерженных белорусов 2.0, который прошел в Минске 21 октября, Грета держала баннер, что и стало, по словам милиционеров, основным нарушением.

«Я не могу сказать, что милиционеры Дзержинского РУВД плохо ко мне относились. Наоборот, все было очень корректно. Они и не скрывали того, что просто выполняют приказ сверху. Один из милиционеров сказал, что распоряжение о моем задержании дал генерал-майор Барсуков», - считает активистка БНК.

Как выяснилось далее, в изоляторе при Дзержинском РУВД не было свободных камер, поэтому было принято решение перевезти активистку в Узду, в местный ИВС, что и сделали дзержинские милиционеры в эту же ночь.

После короткой процедуры оформления Грета вынуждена была несколько часов сидеть в коридоре и ждать 8 утра, пока не освободилась камера. В Дзержинске девушке говорили, что в этом ИВС сделан ремонт, поэтому в камере будут нормальные условия. Но в реальности все оказалось совсем иначе. Причем негативные впечатления оставило не только состояние камеры, но и поведение персонала.

«Меня отвели в камеру, размеры которой, по моим ощущениям, не превышали 3 на 3 метра. Ее состояние было очень плохое. Было слишком тесно, белье было в ужасном состоянии, не хватало света, еду тоже почти невозможно было есть. От персонала чего-то добиться было нереально. Никто ничего не говорил, что-то спросить у них было невозможно, на все звучали ответы: «Это не наше дело» и «молчи». Кроме того, что персонал сам по себе грубый, то они и относятся к тебе как к преступнику», - рассказала Грета Соболевская.

В таких условиях Грета провела субботу и воскресенье. В понедельник около часа дня за ней приехали милиционеры из Дзержинского РУВД и повезли в суд. «Процесс», который проходил в небольшом кабинете, длился около десяти минут. По словам Греты, она пыталась спросить о возможности допуска адвоката, однако ей ответили, что дело несущественно, поэтому он не нужен.

Женщина-судья (имя Грета не запомнила) посмотрела дело активистки и, даже ничего у нее не спрашивая, озвучила сумму штрафа - пять базовых величин. В канцелярии Грете выдали квитанцию ​​для его оплаты и отпустили, посоветовав «не делать больше глупостей».

Грета Соболевская - активная участница акций протеста. Она самостоятельно учит белорусский язык, поскольку долгое время проживала с родителями за рубежом, занимается переводами с китайского языка.