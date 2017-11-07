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Белорусам рассказали, как слетать к солнцу и морю за 110 евро

  • 7.11.2017, 13:10
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В эту сумму входит и обратный билет.

Журналисты citydog.by продолжают искать дешевые варианты путешествий. Сегодня Скандинавия, Испания и острова.

ИЗ ВАРШАВЫ В ОСЛО И ОБРАТНО ЗА 12 ЕВРО

Это очередная акция от Ryanair и касается она не только Осло. Стокгольм, Мюнхен, Париж, Милан и Эйлат – в ноябре–феврале туда можно улететь не дороже чем за 18 евро. И вернуться обратно, кстати, тоже. Сэкономленные на авиабилетах деньги будут очень кстати в том же Осло.

ИЗ ВИЛЬНЮСА В МАДРИД ЗА 17 ЕВРО

И еще один неплохой вариант от Ryanair. Из Вильнюса в Мадрид, но без обратно авиакомпания предлагает слетать за 17 евро. Правда, билеты по таким ценам есть только в январе. Захотите лететь в феврале или марте – заплатите больше.

К СОЛНУ И ОБРАТНО ЗА 110 ЕВРО

Польский туроператор Rainbow Tour S.A. предлагает прямые рейсы из Варшавы на Гран-Канарию и обратно, к сожалению. Не было б этой опции, возможно, об обратно никто бы даже не задумывался.

Все, конечно, хорошо, но вот полететь можно до 17 ноября. Кажется, пора все бросать.


Мнение

Cто цвікоў у труну камунізму
Cто цвікоў у труну камунізму Павел Севярынец
Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч


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