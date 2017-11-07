Уроки прошлого не должны забываться Михаил Пастухов, sn-plus.com

7.11.2017, 13:30

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Михаил Пастухов

Недаром в народе говорят, что прошлое возвращается к тому, кто не сделал из него выводов и не покаялся.

Беларусь осталась единственной страной, где празднуется день Октябрьской революции. Может быть, пора через 100 лет задуматься над тем, что мы празднуем, кем был «вождь и учитель»?

Без срока давности

7 ноября 1917 года (по старому стилю — 25 октября) в Петрограде произошло восстание, организованное партией большевиков во главе с Ульяновым-Лениным. Вооруженные матросы и солдаты захватили резиденцию правительства, телеграф, телефон и банки. На стихийно организованном съезде Ленин произнес историческую речь, суть которой сводилась к тому, что революция свершилась, и большевики захватили власть.

Позднее по стране прошли акции свержения легитимной власти. Они сопровождались насилием и убийствами. Дальше были аресты и расстрелы «по спискам», экспроприация собственности, выселение из домов...

С позиции права, действия по насильственному захвату государственной власти, которые сопровождались убийствами, расцениваются как тягчайшее преступление против государства. Его организаторы и активные участники подлежат привлечению к строжайшей ответственности. При этом мотивы их действий (мол, старались для рабочих и крестьян и немножко постреляли), как и сроки давности (даже 100 лет), не могут служить основанием для освобождения от ответственности.

Большевики, захватившие власть, были и остались заговорщиками-мятежниками, учинившими массовый геноцид против народа и совершившими тысячи преступлений, не имеющих сроков давности.

Последствия большевизма

О некоторых из этих преступлений мы только начинаем говорить, вспоминая и находя их следы. Прежде всего это людские потери. Исследователи говорят о более чем 10 миллионах незаконно убиенных в 20—50-е годы прошлого века. Еще большая часть населения была лишена имущества и выслана в слабо обжитые и холодные регионы. Некогда великая империя была разрушена и доведена до нищеты. Новыми господами стали большевики, засевшие в кабинетах власти, и их представители-комиссары в кожаных куртках и с маузерами на боку.

Можно сказать, что вся история советской власти затмевает ее достижения, это история горя, убийств и унижения человеческого достоинства, начиная с Октябрьской революции и кончая попыткой нового переворота — ГКЧП в августе 1991 года.

Беларусь не стала исключением. От репрессий в Беларуси пострадало от 1,4 до 1,6 миллиона человек, из них около 500 тысяч погибли. Белорусские власти до сих пор полностью не признали Куропаты в качестве мемориала сталинского террора, не установили ни одного официального памятника жертвам массовых репрессий. Зато в городах Беларуси множество улиц носит название сталинских сатрапов и самого вождя революции, немало стоит памятников идолам советской власти.

Почему? Сошлюсь на политического обозревателя В. Карбалевича: «Такое отношение властей к сталинским репрессиям вытекает из внутренней сущности нынешнего режима, который интуитивно ощущает свое политическое родство с той эпохой, с советским прошлым».

Не пора ли попрощаться с тем беззаконием, которое творили большевики и их опричники? И не просто попрощаться, но и разобраться в деталях, в суммах убытков и воровства, и осудить по всей строгости закона.

Напоминание о том, к чему может привести беззаконие и попустительство

Убежден, что нам надо отказаться от этого праздника, признать преступления большевиков против народа и человечности. Этот период в нашей истории надо осудить и покаяться перед незаконно убиенными и обиженными большевистской властью.

Я поддерживаю обращение молодых белорусов (на платформе Zvarot.by) о том, чтобы сделать выходным день поминовения предков, как это принято в странах Европы, и забыть про день 7 ноября, который является днем скорби на всех просторах бывшей советской империи.

По примеру России, Украины, Прибалтики надо соорудить поминальные каплицы на известных местах расстрелов наших сограждан, сделать памятные доски, проводить в эти ноябрьские дни богослужения в память жертв сталинизма и большевизма.

С правовой точки зрения, необходимо принять законодательные акты об увековечении жертв политических репрессий, рассекретить архивы НКВД-МГБ-КГБ и составить списки жертв, их палачей и стукачей. Может быть, целесообразно приступить к демонтажу не имеющих культурной ценности памятников Ленину и его сподвижникам, переименованию площадей и улиц?

Сталинские репрессии должны стать для белорусов и представителей власти напоминанием о том, к чему может привести беззаконие и попустительство в деятельности власти и правоохранительных органов. Между тем мы наблюдаем сегодня рецидивы политических репрессий в отношении оппонентов власти и общественных активистов, использование спецслужб для решения политических задач. Этого нельзя допустить.

Уроки прошлого не должны забываться. Недаром в народе говорят, что прошлое возвращается к тому, кто не сделал из него выводов и не покаялся.

Михаил Пастухов, sn-plus.com