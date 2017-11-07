За неделю проданы все билеты на финал Кубка федераций Беларусь - США 6 7.11.2017, 13:36

Женскую сборную Беларуси по теннису будут поддерживать полные трибуны.

11 и 12 ноября на корте столичной "Чижовка-Арены" пройдет финальный матч Кубка федерации, в котором женская сборная Беларуси примет спортсменок из США. В первый соревновательный день пройдут две игры в одиночном разряде, во второй — две одиночные и одна парная встреча, пишет "Прессбол".

За неделю до поединков билетов в продаже не осталось. Вместимость арены составляет 8807 зрителей.