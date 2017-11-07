закрыть
7 ноября 2017, вторник, 15:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

За неделю проданы все билеты на финал Кубка федераций Беларусь - США

6
  • 7.11.2017, 13:36

Женскую сборную Беларуси по теннису будут поддерживать полные трибуны.

11 и 12 ноября на корте столичной "Чижовка-Арены" пройдет финальный матч Кубка федерации, в котором женская сборная Беларуси примет спортсменок из США. В первый соревновательный день пройдут две игры в одиночном разряде, во второй — две одиночные и одна парная встреча, пишет "Прессбол".

За неделю до поединков билетов в продаже не осталось. Вместимость арены составляет 8807 зрителей.


Мнение

Cто цвікоў у труну камунізму
Cто цвікоў у труну камунізму Павел Севярынец
Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч


Интервью

Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза