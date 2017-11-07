Сколько и кому выделила кайзеровская Германия на октябрьскую революцию 3 7.11.2017, 13:49

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«Немецкий след» в деле большого большевистского бунта.

События 1917 года в России бесспорно имели мировое значение не только из-за октябрьской революции, которая породила первое в мире социалистическое государство. В каждый юбилей были попытки разобраться, какие люди и обстоятельства повлияли на успех большевиков. Оглядываясь назад, конечно, проще быть беспристрастным, но за давностью лет остается все меньше очевидцев и документов, которые помогли бы разобраться, пишет Марина Рахлей, эксперт Немецкого фонда Маршалла (США) для сайта tut.by.

У историков нет единого мнения о том, сколько и кому выделила кайзеровская Германия на условную октябрьскую революцию. Документы в России были уничтожены сразу же после нее, а иностранные архивы (депеши, докладные записки, письма, указания по выделению отдельных сумм) тоже не дают возможности воссоздать полную картину.

Александр Парвус из Березино

Однако одно имя всплывает во всех расследованиях — Александр Парвус. Он родился как Израиль Гельфанд в Березино, в семье евреев-ремесленников, позже семья переехала в Одессу, а учиться он уехал в Швейцарию, где и познакомился с марксистким учением, завел знакомства в среде немецких социалистов, подружился с Розой Люксембург. В то время, язык общения революционеров был как раз немецкий.

В 1905 году Парвус возвращается в революционный Петроград и вместе с Львом Троцким, который возглавил Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, активно пишет в газеты. За эти публикации они вместе были арестованы; Парвуса осудили на три года в Сибири, но он сбежал и оказался в Германии.

Мнение современников на его счет неоднозначное: крупный мужчина, образованный и начитанный, Парвус был авантюристом и бабником, придерживался политически радикальных взглядов и считал, что цель оправдывает средства. Целью у него была не только социалистическая революция в России, но и личное обогащение. Так, организовав прокат по Германии пьесы Максима Горького «На дне», он не выплатил ему авторский гонорар и сбежал от скандала в Турцию.

Немецкий журнал «Шпигель» в своем расследовании в 2007 году писал, что именно из Турции, через немецкого посла в этой стране, Парвус, в то время персона нон-грата в Германии, вышел на немецкий МИД. В архивах ведомства лежит, как сказали бы сегодня, 23-страничная заявка на грант: в феврале 1915 года Парвус представил немецкому правительству стратегию свержения царизма в России (агитация, пропагандистская литература, работа с рабочими и крестьянами, стачечными комитетами и нацменьшинствами; ввезенное оружие, взорванные мосты и нефтяные скважины) и попросил на это денег. Спустя несколько недель он подписал бумагу о получении одного миллиона марок.

Значение Первой мировой войны

Германия и правительство кайзера Вильгельма II, который приходился Николаю II двоюродным братом, искало возможность принудить Россию подписать мирное соглашение, чтобы закрыть восточный фронт и перебросить все войска на западный, где не удался блицкриг. Изначально свержение царизма в планы не входило, немцы хотели обескровить и вывести Россию из игры.

Царская Россия тоже была заинтересована в прекращении войны. Потери империи стали одной из предпосылок массовых выступлений, армия была деморализована, в стране царил голод и нищета. Первой ласточкой стала демонстрация женщин 8 марта (по старому стилю: 23 февраля) 1917, протестовавших против отсуствия еды, хлеба и молока, а также дров и угля. Холодная и голодная зима дала о себе знать: протесты перекинулись из Петербурга на всю страну. Через десять дней было созданно Временное правительство, а Николай II, который в тот момент находился в Могилеве, отрекся от престола.

Современные историки обращают внимание на то, что до 1914 года и Первой мировой войны, у Российской империи, раздираемой социальными, экономическими и политическими противоречиями, была историческая возможность пойти по эволюционному пути и построить конституционное государство. После волнений в 1905 году, которые вынудили Николая II согласился на Думу и дать стране конституцию, появились газеты самых разных политических направлений. Индустриализация проходила медленно, 80% по-прежнему были крестьяне, но городское население росло и формировался средний класс — небольшой слой образованных людей, которые интересовались либеральными идеями. Но эволюции не получилось — война принесла экономический коллапс и обнищание масс.

Владимир Ильич возвращается

К 1917 году Ленин был уже фактически десять лет в эмиграции. Большевики, несмотря на свое громкое имя, в Думе и во Временном правительстве представляли меньшиство и в февральских событиях никакой роли не сыграли.

В то время Ленин писал, что вряд ли его поколение переживет революцию, но вполне возможно, что следующее. Как далеко он был от народа, что протесты и отречение царя от престола застали его врасхплох. Из нейтральной Швейцарии Ленин вместе с 30 товарищами в апреле 1917 добрался до Петрограда через Германию (в пломбированном вагоне — раз страны в состоянии войны, немцы должны были арестовать русских граждан), нейтральные Данию и Швецию, которая на тот момент имела с Россией общую границу.

Ленина встретили праздничной демонстраций на Финском вокзале, где он ошарашил однопартийцев радикальными заявлениями, призвав отдать всю власть советам, не вступая в коалиции с меньшивиками, отдать землю крестьянам и немедленно заключить мир с Германией. В течение месяца он убедил партию, что действовать нужно именно так.

Успех большевиков

Большевики попали в самый нерв проблем, которые не могло решить Временное правительство: крестьяне давно ждали перераспределения земли и возможности узаконить то, что они отобрали сами; из армии уже массово дезертировали солдаты, чтобы не опоздать к раздаче земли. Массовый голод и отчаяние консолидировали радикально настроенные солдатские и рабочие массы.

С другой стороны, большевикам несоменно нужны были крупные суммы на привлечение активистов и ту бурную агитацию, которую они развернули с возвращением Ленина. На покупку типографии и машины, печать листовок и регулярный выход нескольких десятков газет в десятки тысяч тиражей. Как показывают отдельные исследования, касса большевиков пополнялась за счет добровольных пожервований известные люди или рабочих, а также через достаточно мелкие нелегальные операции.

Схема Парвуса

Немецкие историки пишут о том, что заручившись поддержкой немецкого правительства, в мае 1915 года Парвус приехал в Берн для встречи с Лениным. Общались они с глазу на глаз, а в дневниках записали, что друго другом остались недовольны. С другой стороны, встречаясь с гонцом с подмоченной репутацией и не доверяя ему, Ленин вполне мог пойти на хитрость, записав, что заклеймил Парвуса и тот убежал от него «с поджатым хвостом». Но ведь мог и согласиться на помощь немецкой стороны? Так, само возвращение Ленина через германскую территорию было возможно только при согласия кайзера. В конце концов, цели у них совпадали: падение царского режима.

Как склонны считать некоторые историки (единого мнения, напомним, здесь нет), деньги, оружие и подрывная литература, приобретенные на немецкие деньги, поставлялась в Россию через подставные фирмы, сегодняшние оффшоры, которые Парвус открыл в нейтральном Копенгагене и Стокгольме. В этих структурах действительно работали самые близкие соратники Ленина, которые после революции получили высокие посты. Все, кроме Парвуса. Например, Яков Ганецкий возглавил Нацбанк, а Моисей Урицкий — ЧК Петрограда.

Сложно предположить, что Ленин не знал об этой схеме. Кроме того, его имя всплывает в разного рода немецких документах в привязке к «успехам нашей поддержки». По данным «Шпигеля», общая финансовая поддержка только через МИД Германии в 1915 — 1918 годы доходила до 26 миллиона марок (на сегодняшние деньги около 75 млн евро). Правда, судя по тому, каким богатым стал сам Парвус, вряд ли все деньги шли большевикам.

«Русская революция»

В ночь на 7 ноября, опираясь на солдат и матросов, большевики совершили вооруженный переворот и свергли Временное правительство. Эта акция была успешной, но работа только начиналась — большевикам предстояло удержать власть и установить ее во всей огромной стране. Что последовало за Великой Октябрьской революцией сегодня хорошо известно: Красный террор, продразверстка, гражданская война, миллионы политических и экономических жертв рожденного в 1922 году Советского союза…

«Русская революция», как называют ее немцы, сначала принесла кайзеру то, чего добивался: в марте 1918 года Ленин пошел на унизительный Брестский мир, передавший Германии фактически одну треть Российской империи и обязавший ее выплатить 6 миллиардов марок репараций (многим больше, чем, как можно судить, кайзер вложил в переворот). Но история распорядилась иначе: в ноябре 1918 Германия капитулировала и условия Брестского соглашения были аннулированы.