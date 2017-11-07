Председатель сельсовета: Мы не настолько богаты, чтобы людям жилье давать 7 7.11.2017, 13:52

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В Дзержинском районе чиновники выставили на улицу больную женщину.

Барак Анны Гуриной еще в 2009-м году признали непригодным для жилья и по закону ей должны были выделить другое жилье. Женщина жаловалась в различные инстанции, сообщает «Белсат».

«Прокуратура подала иск в Дзержинский суд о принуждении Дзержинского района представить нам жилье в собственность. Однако суд нам в повестке отказал», – жалуется Анна.

Генпрокуратура подтвердила, что Анна имеет право на равнозначное жилье. А суд отказал потому, что женщина требовала отдать ей квартиру в городке Энергетиков. Дом строился специально для отселения жителей из старого жилья. Сюда отселили всех соседей Анны, квартиры которых не были приватизированы

Журналисты направились к местным чиновникам

Председатель сельсовета пояснил, что выдать новую квартиру в собственность они не могли, так как приватизированная Анной – имеет печное отопление, с удобствами на улице.

«Ей могли предоставить жилье только таких же потребительских качеств. А это жилье со всеми удобствами, в новом доме. Поэтому выдавать в собственность, извините, это не справедливо», – объясняет чиновник Василий Гаркавчук.

Председатель сельсовета подчеркнул, что женщине уже предлагали жилье с похожими качествами, но она отказывается.

«Много в деревнях домов, которые уже старенькие, и покосившиеся, и подвалы подгнили, и тоже они как бы не годятся для проживания. Можно сделать такой вывод. И тогда обращаться к исполнительной власти, «дайте мне новое жилье»? Ну мы еще не настолько богатые», – утверждает Василий Гаркавчук.

Председатель предложил поехать посмотреть очередной дом для женщины. Туда же приехали чиновники из Дзержинского райисполкома.

Анна и на этот раз отказалась

Чиновники обвинили Анну, что она сама довела свой дом до плохого состояния, не делала ремонта. Владелица утверждает, что ремонтировать обязаны были коммунальщики, которым она платит на капитальный ремонт.

Женщина уверена, что все предложенные варианты ничем не отличаются от ее нынешнего жилья, и поэтому смысла меняться не видит. Эта квартира – около воинской части в 3 километрах от железнодорожной станции.

«У меня позвоночная грыжа, больные ноги, я пешком ходить отсюда не смогу, я езжу на работу в Минск на электричке на 5 часов. И опять же, все квартиры развалившиеся, единственную квартиру сделали, чтобы мне закрыть рот», – поделилась с «Белсатом» Анна Гурина.

Чиновники объяснили, что, если дадут лучший дом, на них могут возбудить дело за коррупцию. А других домов немного.