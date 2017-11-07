Владелец 40-летнего «Запорожца»: Я на нем еду, а жена молится 4 7.11.2017, 14:22

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Минчанин купил машину старше себя и «хранит» ее на ковре возле подъезда.

Не так давно фотография зеленого «Запорожца» на ковре в Минске повеселила интернет-сообщество. Одних удивила такая забота об автомобиле, другие сомневались, на ходу ли машина. Журналисты tut.by разыскали владельца «Запорожца» и узнали, зачем все же нужен ковер и как к этому экспонату относятся соседи.

«Запорожец» на ковре стоит на улице Короля, 4. Владелец машины Антон выходит из дома с чемоданчиком инструментов. Говорит, что вчера пробовал завестись и все было в порядке, но сейчас инструменты все равно могут понадобиться.

«А то с «Запорожцем» всегда как в первый раз», — говорит он. Забегая вперед, отметим, что инструменты все же не понадобились.

Антону 31 год, он работает водителем у чиновника. «Запорожец» 1977 года парень купил полтора года назад. Владелец точную сумму машины не раскрывает. Говорит, что стоила она в районе 500 долларов.

— У меня была мечта купить такой «ушастый» «Запорожец» модели 968А. По описанию, это советский Porsche. Мне было интересно, как наши деды ездили и 1000 километров на нем. С другой стороны, интересно, что у него есть своя 40-летняя история. Я его искал года 4. Один, пока раздумывал, сдали на металлолом.

После покупки в машину нужно было вложить еще около 200 долларов. Антон привел в порядок механическую часть, тормоза, сделал ТО, отремонтировал еще некоторые вещи.

— Но вообще тут все на 100% оригинальное и по механической части все в порядке. По кузову только не идеал. Ну, просто машина. В ней, как и в любой другой, есть что менять, есть что доделать.

А вот детали на нее найти сложнее. Антон говорит, что уже «обрастает» определенным кругом знакомств.

— Найти все можно. Но надо посидеть, поискать в объявлениях. У какого-то дедушки может с советского времени совсем новая деталь валяться в гараже. Поиск — это тоже интересный процесс.

Ездил Антон на «Запорожце» не так много. После покупки автомобиль долго стоял, потом делали тормоза. Но как сделали, «Запорожец» перестал заводиться. Полгода понадобилось для того, чтобы он поехал. При нас машина завелась со второго раза и еще минут 5−10 прогревалась.

На большие расстояния на «Запорожце» пока не выезжали. Максимум — семьей на рынок или дачу.

«Жена боится ездить на нем. Я еду, жена молится», — шутит Антон.

— При этом обычная машина нужна для того, чтобы переехать из точки А в точку Б. А когда на таком «Запорожце» доезжаешь из точки А в точку Б, то это уже событие. Это машина выходного дня.

Отвечая на главный вопрос о том, почему «Запорожец» стоит на ковре, Антон пожимает плечами.

— Это не специально. Вышло случайно и временно. Просто были старые ненужные ковры. Одни постелили в тамбуре, а этот — на улицу под машину. Я подумал, почему бы и нет, все равно его выбрасывать. Жена, конечно, была очень против. Просила не заниматься ерундой.

Соседей это тоже возмущало. Мол, как это ковер можно постелить под машину. Но некоторых возмущает не только это. Кто-то из местных злится на то, что машина стоит во дворе и занимает место.

— Да, некоторые недовольны и просят освободить площадку, но это же для того, чтобы поставили свою машину и снова заняли место.

А других соседей «Запорожец» веселит. Из подъезда выходит сосед Антона выгулять чихуахуа Мишу и отшучивается: «На этой машине еще Ленин ездил».

На улице как раз пошел снег. Поэтому Антон говорит, что пора на зиму поставить машину в гараж, а ковер выбросить.