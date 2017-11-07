Катающийся на скейте бульдог стал звездой Сети 7.11.2017, 14:42

Иллюстрационное фото

Пес ошеломил зрителей в скейтпарке Лондона своими трюками.

Молодой бульдог ошеломил зрителей одного из скейтпарков Лондона, продемонстрировав трюки на скейтборде, которым собака научилась самостоятельно, ren.tv.

Пес по кличке Эрик стал настоящей звездной Сети благодаря видео, которые выкладывали очевидцы его выступлений.

Завсегдатаи парка говорят, что бульдог часто проводит время верхом на доске. Хозяйка Эрика рассказывает, что была шокирована, когда пес в возрасте шести месяцев вскочил на скейт и начал кататься.