закрыть
7 ноября 2017, вторник, 15:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Катающийся на скейте бульдог стал звездой Сети

  • 7.11.2017, 14:42
Иллюстрационное фото

Пес ошеломил зрителей в скейтпарке Лондона своими трюками.

Молодой бульдог ошеломил зрителей одного из скейтпарков Лондона, продемонстрировав трюки на скейтборде, которым собака научилась самостоятельно, ren.tv.

Пес по кличке Эрик стал настоящей звездной Сети благодаря видео, которые выкладывали очевидцы его выступлений.

Завсегдатаи парка говорят, что бульдог часто проводит время верхом на доске. Хозяйка Эрика рассказывает, что была шокирована, когда пес в возрасте шести месяцев вскочил на скейт и начал кататься.


Мнение

Cто цвікоў у труну камунізму
Cто цвікоў у труну камунізму Павел Севярынец
Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч


Интервью

Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза