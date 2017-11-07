Данкверт создал «бригаду» против «санкционки» из Беларуси 1 7.11.2017, 14:37

Россельхознадзор «подключил» ряд ведомств к ликвидации мошеннической схемы при ввозе продукции из Беларуси.

Россельхознадзор выявил очередную мошенническую схему поставок санкционного продовольствия из Беларуси и обратился в ряд ведомств для ее ликвидации.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на службу, в октябре были выявлены факты поставок в Россию продукции, произведенной в Украине и в странах Евросоюза, под видом продукции, выработанной в странах, которые не подпали под российское продовольственное эмбарго (Иран, Македония, Сан-Марино и Китай).

Продукцию поставляли белорусские компании ООО "Газ Венчуре", ООО "Глобалкостом" и РУП "Белтаможсервис". С их помощью было легализовано 150 тыс. тонн запрещенной продукции, которая обозначалась как "белково-жировой полутвердый продукт".

После этого Россельхознадзор установил ряд российских компаний - организаторов мошеннической схемы ввоза запрещенных товаров. Материалы по этим фактам направлены в Генпрокуратуру, ФСБ и МВД России, налоговую и таможенную службы.

Кроме того, Россельхознадзор обратился в ФТС России с просьбой приостановить прием документов на выявленные при мошеннической схеме товары от компаний ООО "Газ Венчуре", ООО "Глобалкостом" и РУП "Белтаможсервис".

В Росаккредитацию направлен запрос на отмену деклараций соответствия, которыми сопровождалась небезопасная продукция, на проведение проверок сертификационных центров, выдавших такие декларации, и испытательных лабораторий, проводивших для них исследования продукции. В этой продукции Россельхознадзор выявил остатки запрещенных и вредных веществ.

Россельхознадзор также обратил внимание белорусской стороны на то, что поставки таких товаров с территории Украины и Евросоюза, в первую очередь, ведут к снижению объема ввоза в Россию молочной продукции добросовестных белорусских производителей. Во-вторых, складывающаяся ситуация говорит о неэффективности контроля ветеринарной службы Беларуси на белорусском участке внешней границы ЕАЭС.

"Так, Россельхознадзору потребовался всего один день для того, чтобы связаться с ветеринарными службами Ирана, Македонии, Сан-Марино и Китая и получить от них ответ, что продукция в адрес белорусских и российских получателей не отгружалась", - говорится в сообщении.