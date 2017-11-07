Верховная Рада Украины сохранила за Аваковым пост главы МВД 3 7.11.2017, 14:49

Арсен Аваков

Фото: Reuters

Предложение об отставке Авакова на голосование вынес депутат от «Блока Петра Порошенко».

Депутаты Верховной Рады Украины не поддержали постановление об отставке главы МВД Арсена Авакова. За отставку министра проголосовали лишь 31 народный депутат (при необходимом минимуме в 226 голосов), сообщается в «Твиттере» Верховной Рады.

Автором проекта постановления об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел (№5041) выступил нардеп от «БПП» Сергей Каплин. Он зарегистрировал постановление в Раде еще в августе 2016 года после убийства полицейскими мужчины в пгт Кривое Озеро (Николаевская обл.).

Отметим, что перед голосованием представители «Народного фронта», «Батькивщины», «Радикальной партии» и «Оппозиционного блока» заявили, что будут голосовать за отставку главы МВД.

По словам спикера парламента Андрея Парубия, Аваков имеет достаточный авторитет.

«Я считаю, что голосуя, мы должны проголосовать поддержку министру внутренних дел, чтобы он и далее мог выполнять свою обязанность перед украинским государством», — сказал Парубий перед голосованием.

Во время голосования, отставку Акавова поддержал лишь 31 народный депутат, большинство из которых представители «Спомопомочи» и «БПП». Против проголосовало 102 парламентария, а 56 воздержались.

По этому повдоду народный депутат Иван Крулько из фракции «Батькивщина» заявил, что появление проекта постановления об отставки министра внутренних дел Украины в зале заседаний парламента, как разборки между фракциями «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт».

Напомним, ранее народный депутат, бывший внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о конфликте между президентом Порошенко и Аваковым.