Эксперт: «Игра престолов» в Саудовской Аравии поднимет цену на нефть до $70 7.11.2017, 15:08

Наследный принц Мохаммад бин Салман намерен продать государственную долю в нефтяном гиганте.

Вероятнее всего нефть вырастет до $70 за баррель, а не просядет до $50, в следствии политической встряски в Саудовской Аравии, считает Роберто Фридлендер, глава Seaport Global Securities, пишет take-profit.org.

Овернайт цены выросли до максимумов середины 2015-го, после того, как кронпринц Мохаммад бин Салман приказал арестовать других принцев и министров на выходных.

Была произведена чистка в рамках борьбы с коррупцией, однако, аналитики утверждают, что это была попытка Салмана консолидировать власть.

Бин Салман, который станет следующим королем, пытается сгенерировать рост, трансформируя экономику Саудовской Аравии. Он намерен продать государственную долю в нефтяном гиганте Saudi Aramco в следующем году.

«Саудовская Аравия не может допустить возобновления спада цен и нефтяной выручки», - поясняет Фридлендер, добавляя, что Королевство предпочтет сужение рынка, в ходе которого цены достигнут $70, не позволив им обвалиться до $50», - продолжает Фридлендер.

Brent превысила $60 за баррель, достигнув $62.90 в понедельник, а West Texas Intermediate - $56.28.

Цены на нефть выше $60 обеспечат идеальную обстановку для планов по реформированию экономики бин Салмана, считает Хелима Крофт, главный сырьевой стратег RBC.

Barclays повысил свою ценовую цель по Brent до $60 за баррель на четвертый квартал 2017-го и $55 – на 2018-й.

Майкл Коэн, глава исследовательского подразделения Barclays утверждает, что ожидания продления срока действия соглашения о сокращении производства ОПЕК – преждевременны. Президент РФ Владимир Путин предположил, что Москва может повременить с решением, дождавшись марта.