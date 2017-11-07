Почти 1,5 тысячи белорусов поддержали петицию за то, чтобы «Дзяды» стали выходным днем 7.11.2017, 15:15

В интернете продолжают собирать подписи с требованием придать празднику статус выходного дня.

Почти полторы тысячи белорусов поддержали петицию за то, чтобы «Дзяды» стали официальными нерабочими днями. В тексте обращения указывается, что с 1991 до 1996 года «Дзеды» в Беларуси были выходными.

Это давало возможность гражданам обустроить кладбище и почтить предков. Инициатор петиции гомельчанка Алена Германович замечает для «Радыё Рацыі», что рассчитывает на поддержку белорусов разных конфессий.

- Беларусь была и остается межконфессиональным государством. И в деревнях и в городах, и православные и католики, нормальные умные люди, разбирались и не разделялись на конфессии. Мол, ты православный, значит я не буду с тобой дружить и пить чай. То же самое кладбище. Когда людей хоронят, то теперь такая мешанина на кладбище, что нет отдельных католических кладбищ, насколько я знаю. Данную инициативу могут поддержать люди, которые прекрасно понимают, что такое «Дзяды», и что свои корни надо ценить. Если ты не ценишь свои корни, то у тебя нет будущего.

Интернет-петиция за придание статуса выходных дней «Дзядам» размещена на сайте zvarot.by. Подписи будут собираться до 7 декабря.