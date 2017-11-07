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Ученые назвали овощ, который увеличивает продолжительность жизни

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  • 7.11.2017, 15:28
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Эксперты из Китая провели исследование.

Ученые из Китая выяснили, что употребление перца чили способствует долголетию. К такому выводу специалисты пришли в результате исследования, пишет orthodox.od.uа.

Китайские ученые проводили исследования на протяжении семи лет. В них приняли участие около 500 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. Наблюдения показали, что у людей, которые регулярно употребляли острую пищу по сравнению с теми, кто острые блюда не ел, риск развития респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний был значительно ниже.

Исследователи установили, что в перце чили содержится вещество капсацин, обладающее мощными противовоспалительными свойствами.


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