Житель Березы: Надо новую революцию делать 3 7.11.2017, 15:53

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Архивное фото tut.by

В регионах люди возмущены отсутствием работы.

Беларусь - единственная по постсоветском пространстве отмечает на государственном уровне 7 ноября - день октябрьского переворота. В Березе власти в этом году, как никогда за последние годы, вместе с коммунистами, союзом офицеров отмечают октябрьский переворот возложением цветов к памятнику Ленину и большим концертом духового оркестра на главной площади города.

На улицах Березы на вопрос «Радыё Рацыі», нужно ли нам отмечать на государственном уровне 7 октября - день большевистской революции - большинство опрошенных ответила категорическим «нет»:

- Это революция у нас и так происходит. Во-первых, нет работы, надо новую революция делать.

- Ничего не изменилось, как было тогда, так и сейчас. Тогда у власти были буржуи и сейчас.

- Нет, не надо, я не признаю это за праздник. Уничтожили царскую Россию, цвет нации, умных людей, пришли к власти необразованные бандиты и вот терпим до сих пор.

- Сколько натворили они этим октябрьским переворотом, сколько миллионов людей уничтожили. Этот праздник - это позор.