закрыть
7 ноября 2017, вторник, 19:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Александр Хацкевич признан лучшим тренером 15-го тура чемпионата Украины

  • 7.11.2017, 15:55
Александр Хацкевич
Фото: EPA

Белорусский специалист тренирует футбольный клуб «Динамо-Киев».

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич признан лучшим тренером 15-го тура УПЛ, сообщает «Прессбол».

Киевляне обыграли "Ворсклу" со счетом 2:1 и прервали свою пятиматчевую серию без побед в чемпионате. Белорусский специалист за этот матч получил от Всеукраинского объединения тренеров среднюю оценку 4,6 из 5 по таким показателям, как номинальный результат, трудности в руководстве подопечными, мастерство в работе с кадрами и тренерское мастерство.


Мнение

37 золотых коронок
37 золотых коронок Дмитрий Дрозд
Cто цвікоў у труну камунізму
Cто цвікоў у труну камунізму Павел Севярынец
Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников


Интервью

Дмитрий Бондаренко: «Хартия’97» - это круто
Дмитрий Бондаренко: «Хартия’97» - это круто
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Юрий Хащеватский: Выйти из «дроздовской» ловушки
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много