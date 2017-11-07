Александр Хацкевич признан лучшим тренером 15-го тура чемпионата Украины 7.11.2017, 15:55

Александр Хацкевич

Фото: EPA

Белорусский специалист тренирует футбольный клуб «Динамо-Киев».

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич признан лучшим тренером 15-го тура УПЛ, сообщает «Прессбол».

Киевляне обыграли "Ворсклу" со счетом 2:1 и прервали свою пятиматчевую серию без побед в чемпионате. Белорусский специалист за этот матч получил от Всеукраинского объединения тренеров среднюю оценку 4,6 из 5 по таким показателям, как номинальный результат, трудности в руководстве подопечными, мастерство в работе с кадрами и тренерское мастерство.