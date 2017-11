Шесть секретов успеха от мировых знаменитостей 1 7.11.2017, 16:30

Жизнь и карьера многих выдающихся людей показывают, в чем главный ключ к деньгам и славе.

Почему некоторым людям удается стать всемирно известными бизнесменами и лидерами, способными изменить мир вокруг, а другие так и не могут сдвинуться с места, несмотря на упорный труд? Причина этого явления часто упускается из виду, пишет lifehacker.ru.

Успешные бизнесмены стараются инвестировать свое время в то, что в будущем обеспечит их новыми знаниями, креативными решениями и энергией. Сначала их успехи могут быть незаметны, однако в итоге, благодаря долгосрочным инвестициям, они достигают небывалых высот.

В результате вложенное время приносит отличную прибыль, поэтому можно назвать его прибыльным. На графике наглядно показана зависимость результатов работы от того, каким образом мы тратим свое время.

Например, Уоррен Баффет, хотя и владеет компаниями с сотнями тысяч сотрудников, не поглощен работой целиком и полностью. По его словам, 80% своего рабочего времени он посвящает чтению и размышлениям. Потраченное на это время приносит ему знания, необходимые для принятия верных решений и успешного ведения бизнеса.

Самую лучшую прибыль приносят инвестиции в знания.

Бенджамин Франклин, политический деятель, изобретатель, писатель.

Успешные люди придерживаются полезных привычек, которые стоит перенять. Вот несколько эффективных советов, которые помогут вам организовать свое время так, чтобы оно приносило вам прибыль в долгосрочной перспективе.

1. Ведите дневник

Дневник ведут многие успешные люди, пусть иногда и не в самом традиционном смысле этого слова.

Например, Бенджамин Франклин каждое утро спрашивал себя: «Что хорошего я должен сегодня сделать?» А каждый вечер заканчивал вопросом: «Что хорошего я сегодня сделал?» Стив Джобс, стоя перед зеркалом, интересовался следующим: «Если бы сегодняшний день был последним в моей жизни, сделал бы я то, что собираюсь сделать?»

Экономист и консультант по вопросам менеджмента Питер Друкер, принимая решение, записывал свои ожидания по этому поводу, а спустя несколько месяцев сравнивал их с тем, что действительно произошло. А Опра Уинфри каждый свой день начинает с ведения дневника благодарности, записывая туда пять вещей, за которые она благодарна жизни.

Альберт Эйнштейн оставил после себя более 80 000 страниц всевозможных записей. Второй президент США Джон Адамс всю жизнь вел дневники, количество которых превысило 50 штук.

Записывая свои мысли, планы и события из жизни, вы становитесь более внимательным и сосредоточенным, развиваете метамышление и учитесь принимать правильные решения.

2. Делайте перерывы на сон

«Часовой или полуторачасовой перерыв на сон оказывает на способность усваивать информацию такое же положительное влияние, как и полноценный восьмичасовой сон», — утверждает специалист по изучению сна Сара Медник (Sara Mednick). Ученые установили, что люди, которые учатся по утрам, на 30% лучше выполняют контрольные тесты вечером, если они делали часовой перерыв на сон в течение дня.

Этой привычки придерживались Альберт Эйнштейн, Томас Эдисон, Уинстон Черчилль, Джон Кеннеди, Рональд Рейган, Джон Рокфеллер и многие другие выдающиеся личности. Например, Леонардо да Винчи практиковал полифазный режим сна, разделив его на много десятиминутных отрезков. Наполеон предпочитал вздремнуть перед каждой битвой. Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер ежеденевно устраивает себе тихий час в послеполуденное время.

Современная наука подтверждает пользу этой привычки. Дневные перерывы на сон не только повышают продуктивностьAmerica, It’s Time for Your Nap. , но и развивают креативноеSleep inspires insight. мышление.

Возможно, поэтому Сальвадор Дали и Эдгар Аллан По использовали этот метод, чтобы вызвать гипнагогию — состояние между сном и явью, которое помогало им стать креативнее.

3. Ходите пешком как минимум 15 минут в день

Успешные люди обязательно отводят в своем расписании время на занятия спортом. Прогулка тоже может служить отличным упражнением.

Чарльз Дарвин гулял дважды в день: в полдень и 16:00. Бетховен после обеда выходил на долгую прогулку и брал с собой карандаш и нотную бумагу на случай, если его посетит вдохновение. Чарльз Диккенс проходил быстрым шагом более 10 километров в день, что помогало ему не перегореть от работы. Стив Джобс ходил пешком, если впереди его ждал важный разговор.

Ценность имеют только те идеи, которые появились во время прогулки.

Фридрих Ницше, знаменитый философ.

Среди других известных личностей, познавших пользу длительных прогулок, — Аристотель, Махатма Ганди, Джек Дорси, Тори Берч, Говард Шульц, Оливер Сакс и Уинстон Черчилль.

Эту привычку точно стоит перенять. Ведь ученые подтвердилиStanford study finds walking improves creativity. , что прогулки бодрят, освежают голову, повышают творческие способности и даже продлевают жизнь. Согласно исследованиюHow Only 15 Minutes of Walking Can Change Everything. , которое длилось 12 лет, среди людей старше 65 лет, которые ходили пешком по 15 минут в день, показатель смертности был ниже на 22%.

4. Больше читайте

Независимо от жизненных обстоятельств, каждый из нас имеет доступ к книгам — любимому учебному ресурсу Билла Гейтса, самого богатого человека на Земле. Это экономный и невероятно эффективный способ повысить уровень своих знаний о чем угодно.

Уинстон Черчилль несколько часов в день читал биографические, исторические, философские и экономические труды. Теодор Рузвельт прочитывал по одной книге в дни, когда был занят, и по две-три книги в свободные от работы дни.

Марк Кьюбан читает более трех часов в день. Миллиардер Дэвид Рубенштейн читает по шесть книг в неделю. Илон Маск в молодости прочитывал по две книги ежедневно. А CEO Disney Боб Айгер ради чтения каждое утро просыпается в 4:30. И этот список можно продолжать долго.

Чтение улучшает память, повышает уровень эмпатии и снижает уровень стресса, помогая нам добиваться поставленных целей.

5. Найдите собеседников по интересам

По мнению писателя Джошуа Шенка, креативность развивается благодаря общению с другими людьми. В своей книге «Сила двух» (Powers Of Two) он рассказал о выдающихся дуэтах, которые совместными усилиями достигали больших вершин. Например, Джон Леннон и Пол Маккартни, Мария и Пьер Кюри, Стив Джобс и Стив Возняк.

Психологи Даниэль Канеман и Амос Тверски во время долгих совместных прогулок разработали новую теорию поведенческой экономики, которая принесла Канеману Нобелевскую премию.

Толкин и Льюис давали другу другу почитать свои наброски, а вечера понедельника проводили вместе в пабе. Ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон часто общались и обедали вместе, а затем открыли структуру ДНК совместно с Морисом Уилкинсоном.

А у Теодора Рузвельта был так называемый теннисный кабинет, члены которого вместе играли в теннис и обсуждали политические вопросы.

Опыт многих выдающихся людей показывает, что общение с другими людьми помогает взглянуть на вещи с другой точки зрения и даже создать нечто совершенно новое.

6. Не бойтесь экспериментировать

Каждый из нас совершает ошибки, независимо от уровня начитанности или владения важными качествами характера. Рассматривайте их как опыт, который пригодится вам в будущем.

Успех напрямую зависит от количества проводимых вами экспериментов. Один выигрыш стоит всех неудачных попыток.

У Томаса Эдисона было более 50 000 провалившихся экспериментов, прежде чем он изобрел щелочной аккумулятор. А чтобы создать идеальную лампочку накаливания ему потребовалось более 9 000 попыток. Однако к концу жизни на счету Эдисона было около 1 100 патентов.

Проводить эксперименты можно не только на практике. Например, Эйнштейн проводил их в уме, что помогало ему развивать свои гениальные научные теории. А в дневниках Томаса Эдисона и Леонардо да Винчи, помимо записей, еще присутствуют ментальные карты и различные зарисовки.

Эксперименты помогают выработать полезные привычки. Продюсер и сценарист Шонда Раймс решила избавиться от трудоголизма и ярко выраженной интровертности, соглашаясь на все, что пугало ее прежде. Этот эксперимент получил название «Год, когда я всему говорила „да“», с рассказом о котором она выступила на TED.

Философ и поэт Ральф Уолдо Эмерсон является автором замечательной фразы: «Вся жизнь — это сплошной эксперимент. Чем больше экспериментов вы предпримете, тем лучше».

Чтобы добиться поставленных целей, необходимо правильно распоряжаться своим временем. Если вы будете посвящать его тому, что принесет вам пользу в будущем, то сможете достичь успеха.