Ольга Николайчик: Сегодня главное - борьба за жизнь и будущее белорусского народа 2 7.11.2017, 16:36

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Ольга Николайчик

Коммунисты глумятся своими «праздничными» митингами над памятью миллионов жертв коммунизма.

Об этом в «Фейсбуке» написала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик:

- Около 1 миллиона 600 тысяч человек погибли от коммунистического НКВД на нашей земле.

Статистика, за которой судьба каждого человека такая страшная, что может лучше и не знать о тех муках и пытках, чтобы жить и не видеть в снах чужую смерть, как свою. А убивали семьями ни за что.

И потому Куропаты - это не только место траура и скорби, как обычное кладбище, где покоятся предки у всех, а Куропаты - это место расправы. И таких мест на нашей земле столько, что почти в каждом лесу нужно ставить Кресты Памяти жертвам расправы коммунистов над невиновным народом Беларуси.

Куропаты — это место преступлений перед человечность, которое не имеет срока давности. И поэтому в Куропатах нужно говорить об этом громко!

И нужно говорить во время шествия громко о том, что коммунисты — убийцы, трибунал не состоялся до сих пор и поэтому будущее наших потомков под такой же угрозой.

Это очевидно из-за политики Кремля и его вассала «лукамора». Ведь стоят памятники Ленину и есть какие-то «сатанинские линии» людоеда Сталина. Поэтому главное сегодня не траур, а война за жизнь и будущее белорусского народа по всем направлениям.

И школы, и садики наши, и вузы находятся под той идеологической ловушкой, которую «лукамор» поставил над всей нашею страною. Ведь правитель этот и его кодла — наследники того направления бесчеловечной модели управления, где царит рабство и страх в массах и нет Бога. Как при коммунизме-сталинизме, а теперь путлеризме и лукашизме!