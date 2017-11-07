Франция предлагает отрезать офшоры от глобальной финансовой поддержки 1 7.11.2017, 16:43

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Предложение Парижа прозвучало после публикации скандальных «райских документов».

Франция призвала лишить офшоры права получать помощь от МВФ и других глобальных финансовых институтов, пишет zn.ua.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр сказал, что последние разоблачения уклонений от уплаты налогов показало, что чиновникам нужно прилагать больше усилий для ликвидации подобных схем. А создание любого "черного списка" налоговых небес должен быть подкреплен санкциями.

"Отрезать от финансовой поддержки со стороны международных институтов, таких как МВФ и Всемирный банк, страны, которые отказываются выполнять глобальные налоговые стандарты прозрачности - это один из шагов", - цитирует его слова Financial Times.

Ле Мэр сказал это изданию в Брюсселе, направляясь на встречу министров финансов ЕС, на которой будут обсуждаться так называемые "райские документы". По словам французского чиновника, он будет добиваться поддержки других стран, чтобы можно было совместно обратиться к международным институтам с просьбой.

Напомним, что журналисты ICIJ и Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали цикл расследования Panama Papers, получили доступ к новому массиву документов.

Их назвали Paradise Papers – "Райские документы", или "Документы с райских островов". Журналисты из 67 стран мира проанализировали данные о собственниках компаний, зарегистрированных в 20 оффшорных юрисдикциях, и 5 ноября синхронно опубликовали цикл расследований, основанных на этих документах.

Доступ к данным удалось получить благодаря утечке информации из двух компаний в Сингапуре и на Бермудских островах. Документы оказались в распоряжении немецкого издания Süddeutsche Zeitung, которое передало их журналистам-расследователям из ICIJ и OCCRP.