В России ищут клад белорусского генерала Булака-Балаховича 6 7.11.2017, 16:59

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Российский телеканал снял фильм о поисках золота Булака-Балаховича на Псковщине.

«Несколько лет назад в псковских газетах появилась информация о том, что наконец обнаружены следы тайника, в котором спрятано золото деятеля Гражданской войны, атамана Булак-Балаховича.Сокровища атамана, искали много десятилетий. И вот - долгожданная удача ... Но действительно ли на берегу реки Вруда атаман закопал огромную бочку, доверху наполненную золотом? Или это всего лишь одна из легенд Гражданской войны? Быть может, это было совсем не золото? Существует ли вообще клад Балаховича, и где искать несметные сокровища атамана Перекати-поле?», - говорится в анонсе программы «Искатели», передает «Радыё Рацыя».

В ноябре 1918 года Станислав Булак-Балахович со своим отрядом (около четырехсот человек) прибыл в Псков. Информация о деятельности Балаховича и бесчисленных сокровищах родителей полна домыслов, сплетен и слухов. Станислав Булак-Балахович (1883-1940) - белорусский военный деятель. Офицер кавалерии Российской армии, генерал-майор Белой армии, генерал Отдельного отряда БНР.