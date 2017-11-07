Линас Линкявичюс: Надеемся на успех «плана Маршалла» для Украины 1 7.11.2017, 17:25

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Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы поделился подробностями проекта финансовой помощи Украине.

Вести речь только лишь о финансовой помощи Украине — было бы поверхностно, утверждал Dеlfi глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя представленный вчера в Сейме Европейский план помощи Украине. По его словам, речь идет о систематизации уже имеющихся потоков, контроле над их эффективным использованием, на что и направлен предложенный Литвой план.

Европейский план помощи Украине, который неофициально часто называют "планом Маршалла" для этой страны, вчера был представлен в Сейме Литвы послам стран инициативы ЕС Восточное партнерство. Посол Украины в Литве Владимир Яценковский в парламенте отметил, что этот план стал европейским, благодаря усилиям Литвы.

Литовские дипломаты и политики добиваются того, чтобы план помощи для Украины получил поддержку на ноябрьском саммите Восточного партнерства ЕС. Подготовленный Литвой план рассчитан на перспективу до 10 лет (с 2018 года) и предусматривает до 50 млрд. евро инвестиций в течение этого периода в рост экономики Украины. Однако глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в разговоре с Dеlfi отметил, что не стал бы делать акцент на сумме, поскольку это "прогнозируемая цифра" и "начинать нужно не с этого".

"Украина и сейчас получает определенную помощь по национальным каналам, от разных доноров и финансовых учреждений. Объективности ради нужно сказать, что способность абсорбировать эти средства, освоить их хромает. Так что даже имеющиеся ресурсы стоило бы использовать рациональнее. Если говорить открыто, то стоит добавить, что несмотря на прогресс, в Украине все еще есть элементы коррупции, бюрократии. Иными словами, все финансовые потоки, которые попадают в Украину, нужно использовать намного эффективнее и прозрачнее. И это должны делать украинские ведомства", - считает он, обращая внимание на то, что административные возможности Украины — это основной момент в данном вопросе.

По словам министра, все учреждения, участие которых предусмотрено в плане помощи -Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд - имеют в Украине определенный опыт работы, предоставления средств, контроля над их использованием средств и т.д.

"Но вместе с тем все это фрагментарно, не приведено в систему. Наша цель — объединить национальные усилия, усилия доноров и потоки и что самое главное — укрепить административные возможности по освоению этих средств. Чтобы Украина в качестве одного из вариантов создала Агентство по управлению проектами, в работе которого принимали бы участие и международные представители. Это необходимо для большего доверия к Украине в деле освоения средств, чтобы доноры не избегали выделять средства из-за сомнений в прозрачности их использования", - подчеркнул глава МИД Литвы.

Предлагаемый Литвой план - это многоуровневый и всеохватывающий процесс, отмечает глава литовского МИДа:

"Поэтому вести речь только о деньгах было бы поверхностно. Их еще нет и никто еще не обязывался их выделить. Тем более, что, как я уже говорил, нужно согласовать и эффективнее использовать имеющиеся потоки".

Именно на это и направлена инициатива плана помощи Украине, а усилия в этом направлении необходимы, по мнению министра, потому что если не предпринять дополнительных усилий в деле помощи этой стране, то уже происходящие процессы будут тормозиться.

"Все, что происходит сейчас, идет слишком медленно и для успеха этого недостаточно. Мы должны быть заинтересованы в поддержке ЕС и других стран. Мы информируем о своих действиях США и Канаду, не только страны Европы. Мы должны сосредоточиться, систематизировать работу и усилить эту помощь, поскольку в ином случае надеяться на успех сложно. Время не наш союзник, оно идет, результаты недостаточны, нельзя также забывать о том, что идет война, и условия, в которых работает Украина, не являются самыми благоприятными", - добавил он. "Все это вместе и называется Европейский план для Украины. В этом наша цель", - убежден министр.

По мнению Л.Линкявичюса, важно, что данная инициатива исходила от членов литовского парламента, в ее разработке и продвижении принимали участие два бывших премьера — консерватор Андрюс Кубилюс и социал-демократ Гедиминас Киркилас. Вместе с ними в ее популяризации принимает участие и МИД Литвы. Известно, что внимание этому плану уделяет и литовское правительство, советник премьер-министра по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис не так давно заметил, что "из инициативы парламентской дипломатии это становится внешнеполитической инициативой правительства" Литвы.

"Сейчас наша общая команда посещает европейские столицы, мы встречаемся с экспертами, будем консультироваться с представителями Еврокомиссии и очень надеемся, что это станет не только нашей идеей, но и европейским проектом", - убежден Л.Линкявичюс.

Встречи проходили в Киеве, Париже, других столоицах, в скором времени предстоит встреча в Лондоне. Л.Линкявичюс уверен, что идея Литвы может стать европейским проектом, поскольку речь идет не столько о дополнительных средствах, сколько о необходимости рационализации и приведения в порядок того, что уже происходит.

"Я думаю, что страны-доноры должны быть заинтересованы в этом. Мы хотим их в этом убедить. Поэтому план реален настолько, насколько нам удастся их убедить. Пока что все смотрят на это позитивно", - уверяет министр. Л.Линкявичюс также расчитывает и на другой механизм. Речь идет о конференции по Украине в Лондоне, которая была организована главой МИД Британии Борисом Джонсоном, куда были приглашены представители упомянутых финансовых учреждений.

"В следующем году она пройдет в Копенгагене. Так что есть время как раз для того, чтобы эту инициативу наполнить содержанием.

И фактор времени диктует нам необходимость постараться. В начале следующего года пройдет саммит ЕС-Украина, возможно, и к этой дате удастся продвинуться в этом вопросе", - считает глава внешнеполитического ведомства Литвы.

"Наша цель — заинтересовать наших союзников, чтобы мы рассматривали это как общий проект", - добавил он и признался, что среди европейских коллег есть понимание данного вопроса.

"Но мы хотим, чтобы было не только понимание, но и поддержка, были выделены эксперты. У нас есть предварительные договоренности с британцами, датчанами, но мы хотим большего, поэтому работаем, поэтому и идут все эти консультации", - говорит он.

Европейский план помощи для Украины будет представлен на саммите Восточного партнерства в Брюсселе в конце ноября, однако на следующей неделе Л.Линкявичюс примет участие в заседании совета по внешним связям в Брюсселе, в ходе которого планирует встречу еврокомиссаром по расширению Йоханнесом Ханном, где хотел бы обсудить данный проект.

"Мы уже говорили с ним об этом, договорились встретиться и сейчас детально обсудим перспективы. Так что мы интенсивно работаем и надеемся на успех. Я вижу перспективы, но они не гарантированы как данность, нужно поработать", - заключил он.