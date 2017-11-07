Бережков перешел на работу в «Совбелию» 7 7.11.2017, 17:28

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Владимир Бережков

Фото: Прессбол

Менеджер будет отвечать за развитие интернет-проектов.

Владимир Бережков перешел на работу в холдинг «Советская Белоруссия» и будет отвечать за развитие интернет-проектов. В беседе с Tribuna.com менеджер подтвердил эту информацию, однако от комментариев отказался.

Также Бережков остается собственником крупной доли в газете «Прессбол», где 51 процент принадлежит АБФФ, пишет tut.by.

Ранее Бережков являлся директором ООО «Свой футбол». Дочерняя компания АБФФ занималась созданием футбольного телеканала «БК-Сетанта».

9 августа Бережков покинул эту должность.

Добавим, что в июне 2016 года менеджер начал работу в АБФФ в должности директора Департамента маркетинга и коммуникаций.

Незадолго до того, в конце мая 2016-го, Владимир Бережков завершил сотрудничество с Белорусским клубом биатлона, где работал по договору подряда. Как он тогда пояснил, работа не предполагала длительного взаимодействия.

Напомним, что в начале апреля 2016 года Владимира Бережкова выпустили из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. Там бывший генеральный менеджер ХК «Динамо-Минск» находился с августа 2015 года из-за подозрений в хищении денежных средств клуба на сумму не менее одного миллиарда рублей. Сообщалось также, что он попросил Лукашенко о помиловании. Вскоре родственники Владимира Бережкова опровергли эту информацию. Никита Бережков также рассказал о тяжелых условиях содержания отца.

6 апреля бывший генменеджер минского «Динамо» вышел под подписку о невыезде. В Генпрокуратуре отметили, что во внимание было принято его раскаяние, содействие при расследовании и полное возмещение ущерба.

Позже в одном из первых интервью после выхода на свободу Бережков сказал, что «уважаемые и высокопоставленные люди поручились за меня».