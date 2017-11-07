На счетах задержанных саудовских принцев заморозили $33 миллиарда

На счетах задержанных саудовских принцев заморозили $33 миллиарда9
- 7.11.2017, 17:53
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Среди задержанных — ранее возглавлявший Минфин Саудовской Аравии принц Аль-Валид бин Талал.
Центробанк Саудовской Аравии поручил кредитным организациям королевства заморозить счета десятков чиновников и бизнесменов, которые ранее были задержаны по подозрению в коррупции, сообщает Bloomberg (перевод — РБК).
По словам источников агентства, Центробанк подготовил список из сотни кредиторов, чьи счета также в скором времени должны быть заморожены.
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд 4 ноября издал указ о борьбе с коррупцией и создании верховного комитета по борьбе с ней во главе с наследным принцем. После этого телеканал Al Arabiya сообщил о задержании 11 членов королевской семьи, а также десятков чиновников и бизнесменов. Число задержанных, по неподтвержденным данным, составило около 40 человек.
По данным источника Reuters, их подозревают в коррупции, отмывании денег, злоупотреблении положением и растрате бюджетных средств.
На фоне задержаний стоимость нефти Brent поднялась до $64,03 за барр. и обновила максимум впервые с июня 2015 года.