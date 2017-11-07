ВВП Нью-Йорка превысил ВВП всей России 9 7.11.2017, 18:41

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Согласно последней статистике, ВВП Нью-Йорка уже превышает $1,4 триллиона.

Интересные данные приходят из США, а именно из штата Нью-Йорк и его агломерации Нью-Йорк –Ньюарк-Джерси. Дело в том, что ещё в 2016 году заговорили о том, что ВВП Нью-Йорка превысил ВВП не имеющий аналогов в мире сверхдержавы, занимающей 1/9 суши всей планеты, обладающей самыми большими запасами газа и пятыми в мире запасами нефти – РФ. Однако, в 2016, на самом деле, ВВП Нью-Йорка немного недотянуло до показателей сверхдержавы, пишет rusjev.net.

В действительности ВВП Нью-Йорка в 2016 году составило 1 трлн 275 млрд 137 млн долларов, в то время как ВВП РФ показал 1 трлн 283 млрд долларов. Таким образом, Нью-Йорку не хватило всего $5 млрд с копейками, чтобы опередить Россию. Однако…

Однако, общий ВВП штата на 2016 год составил 1 трлн 487 млрд 998 млн долларов. Причём штат Нью-Йорк занимал лишь третье место по ВВП в рейтинге США, а первое принадлежало Калифорнии с $2,602 трлн. То есть, ВВП Калифорнии в 2 раза больше ВВП РФ? Но, не об этом же речь, не отвлекаемся!

Итак, согласно последней статистике, ВВП Нью-Йорка уже превышает $1,4 трлн. Чудесно, не правда ли? И это за два месяца до конца года. Но, хотите больше?

А больше то, что с учетом стабильного прироста ВВП, Нью-Йорка по расчетам правительства США в 2018 должен составить не менее $1,6 трлн!

Без нефти. Без газа. Без колоссальных территорий с неисчислимыми природными ресурсами.