Видеофакт: Итальянские страсти в Гродно 14 7.11.2017, 18:47

3,329

Скандалящая гродненка выбрасывала из окна бытовую технику и посуду.

Для жителей одного из домов по улице Белые росы 65 это утро началось не совсем обычно. Многие жильцы еще мирно спали , когда около 9 утра двор их дома в буквальном смысле попал под обстрел. Вещи летели из окон квартиры, расположенной на 14 этаже, сообщает newgrodno.by.

По словам очевидцев, после посуды, утюга, и документов в ход пошла «тяжелая артиллерия»: телевизор «Sony», микроволновая печь, монитор и системный блок, клавиатуру, сабвуфер и колонки. Конечно, компьютер или телевизор — это вещь приносящая пользу человечеству, но при падении с такой высоты несет угрозу для здоровья и даже жизни, набирая в полете убийственную скорость и вес.

Как оказалось, эту квартиру снимает молодая пара. К счастью в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия прибыли три милицейских экипажа и машина скорой помощи. Только в 10.30 утра во дворе появился парень, проживающий в этой квартире и помог сотрудникам правоохранительных органов и врачам попасть в «эпицентр стихии». Девушку забрала скорая помощь.

Бдительные жильцы соседнего дома вовремя вызвали РОВД опасаясь за свои авто, которые пострадали бы от выброшенных вещей.

Надо отдать должное председателю данного многоквартирного дома. Благодаря его слаженным действиям, все было оперативно убрано и в считанные минуты во дворе был наведен порядок. Хозяин квартиры забрал все, что посчитал нужным, остальные вещи утилизировал дворник.