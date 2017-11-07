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Революции не бывают по расписанию

  • Дмитрий Гудков
  • 7.11.2017, 18:59
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Дмитрий Гудков

Властям нужно бояться самих себя, создавших прекрасную революционную ситуацию.

Парад 7 ноября на Красной площади принимает кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих. Он же — сенатор от Москвы, выбранный в связке с Собяниным. Это примерно все, что нужно знать о нынешнем юбилее революции.

Потому что по дате он, конечно, юбилей, а по факту — ни разу. Революции не бывают по расписанию, их не назначают загодя: они случаются, когда все государственные институты парализованы чуть больше, чем полностью.

В этом смысле в РФ юбилей близок: что 100 лет назад, что сейчас российская Дума выродилась в ненужный аппендикс при царе, народного представительства в каком бы то ни было виде нет, идет война (пусть не мировая, но нам хватает). Добавьте сюда холодную гражданскую и двор, озабоченный похищением биоматериалов — ну, или последними пророчествами Распутина, какая, в сущности, разница.

Маяковский — классика жанра — писал, что «в терновом венце революций грядет шестнадцатый год». Малость ошибся. Ошиблись и власти, когда испугались 051117. Не его им надо бояться, а самих себя, создавших прекрасную революционную ситуацию.

Хотят ли они ее? Хотим ли ее мы? Нет, но эти рельсы уложены по кругу. С революционным приветом их укладывали, с большим революционным приветом.

Пока Париж строит экокварталы и переводит транспорт на электричество, в России за Москву отвечает ветеран ЦК. Пока Маск ... (ну, вы знаете), в РФ Поклонская бороздит Большой театр. И так далее. Так какой нам выход оставлен?

Дмитрий Гудков, Facebook


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