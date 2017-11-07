«C резиной от «Белшины» и кирпичи возить страшно, не то что людей» 7 7.11.2017, 19:06

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Какую резину предпочитают белорусские перевозчики.

Пережить белорусское межсезонье — практически подвиг для каждого, поскольку комплект носимой одежды приходится менять по нескольку раз на дню. Дождь, солнце, ветер, заморозки — погоду штормит, как валютный курс на бирже, и подготовка к ней отбирает немало сил, пишет av.by. К слову, с сентября месяца автомобилисты тоже пребывают в сомнениях: ставить зимние покрышки завтра или покататься еще пару недель на летних — вдруг распогодится… И хотя с приближением календарной зимы сомневающихся становится все меньше, вопрос этот по-прежнему актуален. А с ним и еще один: «Во что же "переобуться"?»

Обувка для «Спринтера»

Стаж перевозок у Дмитрия составляет 15 лет. За это время мужчина сменил немало автомобилей, а уж сколько шин на них было обуто — бессмысленно и считать. В настоящее время у него в активе числятся представители штутгардского автомобильного рабочего класса, Mercedes-Benz Sprinter, в количестве трех единиц. Меняя покрышки на своих машинах, владелец никогда не скупился на дорогие бренды, потому что давно усвоил: скупой платит дважды, трижды, четырежды… Ведь при годовых пробегах машин в 80-100 тыс. км продешевить на колесах — значит снова и снова посещать шиномонтаж.

«Не так давно, пару лет назад, открыл для себя сербскую резину Tigar, — рассказывает Дмитрий. — Это недорогие колеса, без претензий, но со своей главной задачей они справляются. У резины нормальный износ, и машина, как загруженная, так и порожняя, с ней отлично держит дорогу».

Когда-то перевозчик пользовался и отечественной «Белшиной», но быстро к производителю охладел. Мол, ненадежный. «Раньше уровень качества нашего бренда был намного лучше, — сокрушается мужчина. — По крайней мере, я не замечал проблем с балансировкой колеса, не видел, что в дороге покрышка при не самой большой нагрузке начинала слоиться. Причем слоилась новая шина, поставленная с запаски! О чем это говорит? О том, что колесо не выдерживает нагрузку, заявленную производителем. Меньше чем через год на этой резине появились трещины, какие возникают в процессе старения, и их видно было невооруженным взглядом. Износ катастрофический, до протектора просто. И разницы нет: спереди она стоит или сзади…»

«Трудно сказать, почему так происходит, — пытается объяснить необъяснимое Дмитрий. — Представители "Белшины" говорят, что изменился состав резины на 15-ый размер колеса; Но Bel-225 — просто ужас. Балансировке не поддается! А при таком количестве грузов резина эта быстро стирается, начинает слоиться. Последние годы это прям эпидемия повальная. Так что мне пришлось сменить бренд. Эту зиму буду на сербских покрышках ездить».

Многочисленные мнения своих коллег по цеху о том, что "Белшина" отвратительно зарекомендовала себя в коммерческих перевозках, но хороша для легковушек, Дмитрий также не разделяет. Как-то мужчина поставил отечественные покрышки на свой легковой Chrysler. Все равно колеса оказались «дубовыми». Балансировать их было то еще удовольствие… При этом на скорости 120 км/ч в ходовой начиналось биение. И причина его крылась не в разбитой подвеске, а именно в белорусских колесах…

«Не отрицаю, что покрышки для легковых моделей качеством получше будут и отрабатывают положенный им ресурс, — говорит скептично настроенный Дмитрий. — Но Сербия все равно наших делает. Там резина более мягкая, она лучше балансируется, отчего повышается и качество вождения. Структура нашей "Белшины" более жесткая, даже по сравнению с самым бюджетным аналогом. Если брать зимний вариант, к примеру, то импортная резина ведет себя на морозе мягче нашей. "Дубеют" белорусские колеса, хоть и тяжелые».

Угодить разборчивому перевозчику не удалось многим шинным брендам. Из аналогов Belshina Дмитрию понравилась российская резина Amtel Кобра. Эти покрышки его автомобиль износил буквально «до колен», то есть до протектора. Оказалось, что кроме отсутствия с ними проблем цена их не отличалась от той, что просят за комплект белорусских шин.

Зато Китай в персональном рейтинге Дмитрия оказался еще ниже бренда из Синеокой. «Имел удовольствие поработать с Wanli и еще какой-то китайской маркой, — комментирует мужчина. — Оказалось, что китайская резина — это и есть самый отстой. Для микроавтобусов, "цешек" это вообще страшный вариант… Не успел я отъехать от российской границы, как новые колеса на задней оси вдруг начинает "вести". "Гузы" понадувались с боков, как теннисные шарики... Поэтому я рекомендую добавить немного денег и взять ту же "Сербию", даже "Турцию" или другие аналоги — цена/качество тут вполне соответствует ожиданиям. В хорошие времена мы покупали немецкие колеса, но это было очень давно. Теперь импровизируем».

Выбор перегонщика

У нашего следующего оппонента, Александра, за плечами 20 лет опыта работы перегонщиком. Он переправлял в Беларусь машины из Европы, в частности из Германии, для их последующей продажи. Как правило, эти авто были на «родной» резине (Michelin, Dunlop, Pirelli), которая и после трех сезонов эксплуатации являлась вполне ликвидной, с еще большим ресурсом пробега. Переобувать авто на родине в отечественную резину Александр не видел смысла — случаи эти были единичные, и об их финале мужчина ничего не знал.

«Когда покупаю машину в Германии и вижу, что покрышки лысоватые, меняю сразу, на месте, — объясняет Александр. — При этом рассчитывать, что на местных шиномонтажах окажется белорусская резина, как-то не приходится. Хотя такие случаи бывали и у нас, в Беларуси. Но и тогда я подсознательно заказывал для машин то, что уже знаю. Экспромтом был Amtel — прекрасно соответствовали внешнему виду авто. Но как оно вело себя впоследствии, не скажу — быстро продал».

Кстати, в процессе разговора Александр несколько раз отметил, что немцы не бегут в сервисный центр по любому поводу. На одной резине эти автомобилисты могут отъездить три сезона подряд. В год средний пробег у них составляет около 70 тыс. км. При этом остаточный протектор б/у колеса всегда не меньше 3-4 мм. Больше, увы, не найти.

Низкое качество белорусских покрышек Александр готов оспорить: «У моего кума BMW в универсале, и он на него поставил "Белшину" 2 года назад, именно зимнюю. Я еще удивился форме протектора. Так он говорит, что лучшего ему и не надо. Резина и мягкая, и не бьет, и балансируется нормально. Два года уже отъездил на ней и не жалуется. Но вот я в сомнениях: стоит ли экспериментировать мне. Просто уже 20 лет как перегоняю автомобили из ЕС и привык к импортной резине… Правда, сейчас уже нет у нас таких средств, которые были раньше. Поэтому не удивлюсь, если скоро все белорусы отечественные покрышки будут ставить».

«Газель» везет меня домой…

Евгений, индивидуальный предприниматель, проехал не одну тысячу километров на гомельской маршрутке. Его выбор кажется однозначным. Но только по первым словам. Потом начинаются долгие пространные рассуждения о пользе и вреде различных брендов покрышек.

На наш вопрос о предпочтениях в автомобильной резине Евгений ответил твердо: «Если ваш автомобиль — "Газель", то, естественно, обуть ее следует в "Белшину". Если это более достойный автомобиль, тогда советую ставить GoodYear. Хотя на коммерческий транспорт лучше ничего сомнительного не ставить… Был у меня такой опыт: поставил я на VW Multivan уже не помню, какую именно резину (16-ый размер, вроде 220-ая), но это была Belshina. Спустя всего 11 тыс. км она стерлась до "коленки", хотя и была новой. При этом задняя ось VW была обута в покрышки Goodyear UltraGrip, у которых после 6 лет эксплуатации и 100 тыс. км пробега протектор стерся всего на 1 мм, и это феноменально! Эти колеса неубиваемые — в них нет ни булок, ни биения, корд нигде не торчит…»

По поводу качества покрышек «Газели» Евгений старается деликатно умалчивать, поскольку многие маршрутки такого типа ездят на б/у резине, купленной по дешевке, и это почти всегда «Белшина». Новой белорусской резине перевозчик отводит срок жизни в 50 тыс. км, и то при ровных дорожных условиях. При этом "вторичка" в его глазах нисколько не уступает новой «Белшине».

«Я уже давно пришел к такому выводу: лучше купить классную европейскую резину б/у, чем новую белорусскую! — заявляет мужчина. — Хотя аналоги наших территориальных соседей также оставляют желать лучшего. Купил я как-то шесть российских покрышек "Медведь" за недорого. В итоге даже сезон не отъездил, а колеса уже пришли в негодность».

Зато китайцы в качестве шинных промышленников оказались для Евгения куда убедительнее: «Сейчас на Multivan стоят китайские Infinity. Я очень ими доволен. Сезон почти прошел — год назад я их ставил, в декабре. И по пробегу, и по износу — изменений не видно. Колеса очень приличные, мягкие, дорогу держат. Главное, чтоб машина была досмотрена, с отрегулированным развал-схождением. Поэтому насчет китайского производителя у меня сформировалось хорошее мнение. Эти колеса хороши как в дорогом ценовом сегменте, так и в дешевом. К примеру, мой друг на трехлетнем Toyota RAV4 поставил на машину недорогие китайские покрышки (R16, названия не помню) и всем доволен. Я и сам отдаю предпочтение "китайцам" — у них сегодня оптимальное соотношение цена/качество».

Залог безопасности

На вопрос о лучшей резине Юрий, представитель фирмы, оказывающей услуги перевозок на автобусах Neoplan, лаконично отвечает: «Это Bridgestone M788, всесезонка — оптимальный вариант по цене/качеству. Еще Michelin очень крутая резина, но стоимость ее необоснованно завышена. А на Bridgestone зиму откатал, потом лето, и только со следующим сезоном меняешь резину комплектом, на шесть колес. Потому что пробеги большие — до 300 тысяч в год. Этот момент проморгать нельзя. Если подвеска в автобусе целая, а сама машина досмотренная, то подобные расстояния легко преодолеть на одном комплекте шин».

«Belshina, конечно же, не рассматриваем, — продолжает Юрий. — Мы пассажиров возим, нам их безопасность важна. Мне с такой резиной и кирпичи возить было бы страшно, не то что людей. Тем более что она дороже выйдет в итоге. Пробовали также использовать российские и польские аналоги вроде Tyrex и Kormoran — качество разочаровало».

«Хотя как-то "Белшину" купили на рабочую легковую машину — в городской черте ведет себя нормально, — неожиданно вспоминает собеседник. — Чтобы комбинировать, сейчас купили на переднюю ось Sava — Bridgestone ведь немалых денег стоит. Все, конечно, от задач зависит, какие у машины пробеги. В некоторых случаях и "китайцев" можно взять… Мы, правда, за лучшее качество, потому что ездим много. Для этих целей нам более опытные перевозчики подсказали свой метод. Они в Минске делают на автобусах "наварку", ставят третью ось, и на нее надевают отработанный Bridgestone, который после этого усиления может еще до 300 тыс. пройти. Корд у этих колес крепкий, один из лучших».

Как видим, белорусские перевозчики знают много способов разрешения сложных ситуаций и уж точно собаку съели на выборе качественных покрышек по честной цене. И, похоже, для этих людей продукция «Белшины» в данную категорию не входит.