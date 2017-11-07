Как айтишники помогают белорусским теннисисткам побеждать Антон Рогач, «Трибуна»

7.11.2017, 19:24

Александра Соснович

Американок программисты разобрали досконально.

В футболе анализом футбольной статистики уже никого не удивишь. С помощью профильных сервисов оценивают игроков и даже приглашают их в свои клубы. Instat и WyScout стали неотъемлемой частью работы агентов, скаутов и даже спортивных директоров.

В индивидуальных видах спорта чего-то подобного мало. Сформированной индустрии нет и в теннисе, гонорары в котором бывают весьма серьезными. Впрочем, белорусы Михаил Гаврильчик, Алексей Тюхлов и Виталий Климук решили ситуацию изменить и осенью 2015 года создали сервис теннисной аналитики Tennis ComStat.

Их дело существует два года, но все еще находится в процессе становления. Хотя первые успехи у инициативных айтишников уже появились. Именно TennisComStat приложил руку к выходу сборной Беларуси в финал Кубка Федерации.

Впрочем, особо этот факт не афишировался. Только в сентябре тренер сборной Беларуси Владимир Волчков обмолвился, что команде при подготовке к финалу Кубка Федерации помогают некие айтишники.

Мы связались с одним из основателей компании Михаилом Гаврильчиком и пообщались о созданном им сервисе. Оказалось, что TennisComStat помогает не только женской сборной, но и другим белорусским теннисистам. При этом у компании есть и клиенты за рубежом.

- Идея создания подобного сервиса возникла давно. У меня был опыт работы с футбольной статистикой. Начали анализировать рынок – поняли, что в теннисе ничего подобного не существует. Возможно, это связано с тем, что теннисная индустрия не очень финансово емкая: хорошо зарабатывают только представители топ-100. Конечно, статистика в теннисе ведется – данные генерируют те же IBM Slamtracker и SAP Sports. Но они всего лишь создают красивую картинку для трансляций.

История Tennis ComStat началась осенью 2015 года. Мы собрали интересную на наш взгляд статистику одного из матчей и оформили ее в виде отчета. Зарегистрировавшись в качестве юрлица, предложили сотрудничество Белорусской теннисной федерации. Конечно, наши первоначальные представления о теннисе за два года сильно изменились. Чем больше общались с погруженными в теннис людьми, тем лучше становился продукт. Этот процесс продолжается до сих пор – наше понимание вещей меняется из года в год.

По образованию мы все экономисты, в свое время окончили БГЭУ. При этом мы всегда увлекались теннисом – смотрели, иногда ставили на матчи, сейчас пытаемся немножко играть на любительском уровне. До этого у нас был опыт работы в одной из компаний, которая занимается футбольной аналитикой. Понимание того, как должна выглядеть и работать качественная спортивная статистика, пришло именно оттуда.

- Как вы собираете информацию для анализа?

- Открываем трансляцию матча и регистрируем каждое действие игроков. Отмечаем в специальной программе, кто, откуда и куда нанес удар.

Да, доступа к Hawk Eye мы не имеем. Сравнивали наши данные с результатами этой системы, которые демонстрируют по ТВ – погрешность оказалась менее 5 процентов. Но она нестрашна: главное – определить, в какую зону попал мяч после удара. С этой задачей мы справляемся.

Куда большая проблема определить, была ошибка вынужденной или нет. Этот показатель считается по разным методикам, они отличаются от одного турнира к другому. Поэтому мы разработали свою систему. Под вынужденными мы подразумеваем только те ошибки, к которым привели активные действия со стороны оппонента. Бывают также разночтения в определении типов ударов, удачной или нет игрой у сетки и другими нюансами.

Но в целом сбор статистики не так сложен, как ее обработка. Во-первых, нам нужно представить все в виде понятных графиков.

Во-вторых, на базе Darfish.tv мы делаем видеонарезки. Каждый игровой эпизод добавляем в отдельный раздел. Благодаря этому клиенту не нужно просматривать полуторачасовое видео. В пару кликов можно посмотреть все розыгрыши, в которых, например, теннисист играет после диагональных ударов соперника.

- Сколько человек сейчас работает в Tennis ComStat?

- Семь. Я занимаюсь всеми международными контактами, маркетингом, а также дизайном и разработкой требований. Алексей – главный аналитический ум нашей команды, отвечает за адаптацию собираемых данных и занимается внедрением новых фишек в наши отчеты. Виталий ведет всю работу по сбору статистических данных и занимается контролем качества разобранных матчей. Кроме того, два человека непосредственно просматривают матчи, также есть два разработчика. Да, мы хоть и сами работаем в IT-индустрии, но разработкой у нас занимаются отдельные сотрудники.

- С кем вы уже сотрудничаете?

- В США у нас есть свой дистрибьютор, потому что этот рынок мы считаем наиболее перспективным. Сейчас мы работаем с двумя тамошними колледжами. Недавно появился клиент из Австралии – анализируем поединки ребят 11-12 лет. В Швейцарии пытаемся работать с одним tennis adviser, у которого есть собственная система статистики. Стараемся адаптировать нашу систему под его видение, чтобы улучшить наш общий продукт. С федерацией тенниса России тоже хотели работать, но это оказалось сложно из-за различных бюрократических проволочек. Тем не менее, там у нас тоже есть клиенты.

Большинство клиентов сегодня представляют белорусский теннис. Помогаем разбирать соперников мужской и женской сборных по Кубку Дэвиса и Кубку Федерации. Индивидуально работаем с Ильей Ивашко, Ярославом Шило, Егором Герасимовым. Попробовали сотрудничать с Сашей Саснович на недавнем Кубке Кремля (белоруска вышла в четвертьфинал – прим.). Но в этом отношении перспективы неясны: ее тренер Игорь Светлаков имеет свой специфический взгляд на нашу деятельность. Игорь Евгеньевич сидит на каждом матче с блокнотом и относится к статистике настороженно.

- В чем специфика работы с теннисистами?

- За пределами сборной Беларуси мы можем работать с теннисистами напрямую. В пределах обычных турниров соперник часто определяется за день до игры. Поэтому мы должны быстро анализировать матчи и давать свои сжатые комментарии. Например, у Ильи Ивашко есть тренер. И он, и мы даем игроку свои рекомендации. А игрок уже сам решает, как действовать на корте.

- Приведите конкретные примеры, чем вы были полезны теннисистам.

- Например, такая история была у Ильи Ивашко. В одном из матчей у него был брейк-поинт, соперник подавал во второй квадрат. Илья знал, куда оппонент направляет мяч в таких ситуациях и сыграл на приеме агрессивно. Вообще, с Ильей у нас интересная история сотрудничества. Пытались работать с ним в прошлом году, но он наши идеи сразу не принял. Но весной текущего года перед матчем с Евгением Донским в Шэньчжэне Илья сам связался с нами и попросил статистический разбор соперника и наши рекомендации. Россиянин в итоге сумел выиграть только на тай-брейке решающей партии, а с Ивашко мы с того времени плотно сотрудничаем.

В июне Ярослав Шило встречался с Хубертом Хуркачом. У этого поляка очень хороший бэкхэнд, а у большинства игроков лучше форхэнд. Дело дошло до третьей партии, в которой поляк начал активно использовать свою сильную сторону – бэкхэнды по линии. Но Ярослав был к этому готов и решающий сет выиграл со счетом 6:0. После игры теннисист признал, что наши советы сыграли в таком исходе важную роль.

- Часто бывают разногласия с тренерами?

- Да. Тренеру кажется, что он видел что-то, хотя статистика говорит об обратном. Но открытых конфликтов на этот счет не было. Просто если тренеру погружение в статистику неинтересно, то он не даст обратную связь. Мы были бы рады разногласиям с тренерами, живому обсуждению теннисной статистики. Но с другой стороны, люди много лет работали по своему шаблону и определенным методикам. И новые веяния им бывают не по душе.

Например, с испанским тренером Ивашко Тони Балделлоу бывают спорные моменты. Илья готовился к игре Кубка Дэвиса против Мариуса Копила. Он говорит нам: «Тренеры отмечают, что бэкхэнд румына лучше, чем форхэнд». Мы решили копнуть глубже и поняли, что это не так. Мы доказали, что Копил всегда старается забегать под форхэнд. Но при этом с бэнхэнда он стабильно играет в обороне. Да, тренер своим профессиональным взглядом многое видит. Но часто передача такой информации игроку не носит конструктивный характер. Мы помогли донести игроку, что ему не нужно выкладывать мяч Копилу под форхэнд.

- Тренера переубедили?

- А мы с ним и не контактировали. Илья строит работу так. Он получает информацию и от нас, и от коуча. Затем сопоставляет информацию и делает на корте то, что считает нужным.

- А как Балделлоу относится к тому, что его игрок взаимодействуют с Tennis ComStat?

- Испанец в этом плане открыт: «Илья, если тебе это помогает, работай». Но сам коуч не изъявил желания работать с нами.

- В федерации действительно ценят вашу помощь мужской и женской сборным?

- Судя по тому, что с нами продолжают сотрудничать, да. Хорошо, что в сборной есть такой человек как Владимир Волчков. Именно он больше других заинтересовался нашей темой и выступил инициатором углубленного изучения статистики в интересах сборной.

Волчков часто конструктивно критикует наш продукт. Важно, что он всегда стремится докопаться до сути. Сам считает с калькулятором, пытается делать какие-то дополнительные углубленные выводы. Именно его рекомендации позволяют нам делать продукт лучше и лучше. «Вот этот график – полная ерунда, с ним нечего делать. А вот это можно крутить дальше», – такого рода советы очень важны.

- Как к вашим инициативам относится капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров?

- Хорошо. Но он все-таки тренер советской школы и довольно консервативный человек, а потому ему подхватить современные технологии непросто. Работа с цифрами довольно сложна. Дубров воспринимает позитивно, но работает со статистикой главным образом Волчков :)

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- Работая со сборной, взаимодействуете с игроками напрямую?

- Нет, в этом случае не даем советы игрокам, а взаимодействуем через Волчкова. В сборной работает профессиональный штаб. Тренеры доносят информацию теннисистам системно. Игроку, на самом деле, всегда нужно подать информацию максимально просто. Потому что во время розыгрышей вспоминать что-то времени нет.

Перед тем или иным поединком тренерский штаб анализирует соперниц и дает нам задание, каких игроков изучать. Мы выбираем пять релевантных матчей и делаем их статистический анализ.

- Давайте теперь по порядку. В четвертьфинале белоруски встречались с голландками. Что можете вспомнить?

- Довольно неожиданно для всех в одиночном разряде сыграла Микаэла Крайчек. Она сильно опустилась в рейтинге WTA, и на ее участие мы не рассчитывали. И мы ничего не могли с этим сделать: видео ее выступлений за последние два года банально не было. Но, конечно, ее матч с Саснович мы проанализировали, тренеры тоже стиль соперницы изучили – так что Соболенко уже была подготовленной.

Зато Бертенс мы разложили очень хорошо. Изначально казалось, что это игрок топ-20, которая может пробить из любой точки в любую. Но мы разобрали семь ее игр и нашли слабые места. Выяснилось, что Бертенс в последних матчах совершенно не била с бэкхэнда по линии. Кроме того, она активнее всего играла в центральной части корта и плохо перемещалась по углам. Поэтому агрессивная Соболенко не давала сопернице играть в свой теннис и могла выиграть тот матч в двух партиях. Но сказался опыт голландки и множество невынужденных ошибок Арины. И, кстати, Саша Саснович с Кики играла активнее, чем обычно – именно по этой причине.

Считаю, анализом игры Бертенс мы сломали шаблоны. Оказывается, что и у игроков топ-20 бывают слабые стороны. Такая информация, конечно, придает психологическую уверенность.

- В полуфинале удалось сломить Бачински.

- В апреле швейцарка была на спаде. Она проигрывала, у нее была травма. Так что наши девчонки сами по себе выглядели на ее фоне не проигрышно. Тимеа часто бьет высоко над сеткой. Хотя она грамотно сыграла в первом матче против Соболенко – на приеме пробивала глубоко под заднюю линию в ноги. За счет этого она сломила натиск Арины.

- А почему не удалось предупредить об опасности изначально?

- Дело в том, что Бачински обычно не играет глубоко. Наверное, швейцарки тоже анализировали игру соперниц и пытались подстроиться под нее. Тимеа все сделала правильно: глубокие удары под заднюю линию не позволили Соболенко сыграть в свой теннис.

Кстати, другую швейцарку Голубич оказалось разобрать даже сложнее. Она примерно на одном уровне играла со всех сторон. Настораживало, что Виктория в матчах за сборную выигрывала топов вроде Плишковой. Но для нас все обошлось: Голубич проиграла и Соболенко, и Саснович.

- Если бы Соболенко проиграла Бачински, стоял бы вопрос актуальности парной встречи. Вы делаете статистику встреч такого формата?

- Нет, наш софт этого пока не позволяет. В парном теннисе больше тактической борьбы, многое решает расстановка. Это интересное направление. Но пока мы не уверены, что в него стоит вкладываться. Ведь, во-первых, парным теннисом много не заработаешь. Во-вторых, стабильно играющих пар – всего около десятка. А в-третьих, парные матчи транслируют очень редко. Это проблема, потому что без видео наша работа теряет смысл.

- Вы изначально вели сразу восемь американок, в сборную попали Вандевей, Стивенс, Роджерс и Риске. Что можете сказать о них?

- Пока матч не сыгран, от подробностей хотелось бы воздержаться. Но не секрет, что нашим девчонкам будет очень тяжело: американки на порядок сильнее предыдущих соперниц. Все теннисистки сборной США примерно одного уровня, причем очень высокого.

Нами на данный момент проанализировано 30 матчей. В их числе поединки Мэдисон Киз и Кристины Макхейл, которые потенциально могли сыграть в финале, но были заменены.

- Правильно понимаю, что ваш продукт еще будет развиваться?

- Да. Пока мы вынуждены сопровождать анализ какими-то рекомендациями. Но мы хотим создать единую универсальную систему. Разрабатываем какие-то количественные метрики и показатели, которые бы легко и однозначно читались нашими клиентами без пояснений. Пока же нам нужно объяснять спортсменам и тренерам каждый график.

Кроме того, это поможет выстроить системную работу с нашими игроками. Например, с помощью условного коэффициента стабильности можно будет проследить, как из месяца в месяц меняется эффективность игры с бэкхэнда.

- Белорусский сервис теннисной аналитики Tennis ComStat может стать явным лидером, о котором в теннисе будут говорить все?

- У нас не то чтобы много прямых конкурентов, но индустрия так или иначе развивается, причем больше в технологическую сторону. В крутых теннисных академиях сейчас активно внедряют систему смарт-кортов, которая называется PlaySight, Wilson и Sony выпускают специальные сенсоры для ракеток, которые позволяет определять скорость и вращение мяча, и многое другое. Но в плане системной работы со статистикой тут еще непаханое поле и тут Tennis ComStat имеет небольшое преимущество. В этом плане мы стараемся быть максимально адаптивными: используем собственный софт, много внимания уделяем наглядности, постоянно анализируем фидбэк от наших клиентов.

Впрочем, пока в нашей сфере явного лидера нет – все работают примерно на одном уровне. Вперед вырвется тот, кто даст простой и понятный инструмент работы со статистикой. Мы постоянно работаем над тем, чтобы его создать. Если у нас получится, можем стать лидером.

Антон Рогач, «Трибуна»