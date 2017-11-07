Александр Вершбоу: Кремль дает «задний ход» по Донбассу 2 7.11.2017, 19:33

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Александр Вершбоу

Фото с сайта uacrisis.org

Кремль впервые с начала военного конфликта пытается дать «задний ход».

Предложение президента России Владимира Путина ввести миротворческую миссию ООН на территорию восточной Украины является сигналом того, что Кремль впервые с начала военного конфликта пытается дать «задний ход» и уменьшить свои потери. Об этом в своей статье для «Atlantic Council» заявил американский дипломат, бывший посол США в России Александр Вершбоу, пишет 24tv.ua.

Поэтому сейчас, в условиях, когда новая американская стратегия в отношении Украины, которую воплощает специальный посланник США Курт Волкер, начинает работать, необходимо принять несколько решительных мер, чтобы прекратить войну на Донбассе, замечает эксперт.

Главная сложность заключается в том, чтобы убедить Путина полностью выполнить условия Минских соглашений, рассуждает автор публикации.

Относительно мандата миротворческой миссии, то «голубые каски» должны получить полный доступ ко всем неподконтрольным территориям, а также полномочия для обеспечения безопасности на всей протяженности российско-украинской границы, советует аналитик. Обязательным условием, по его мнению, является гарантия того, что ни российское оружие, ни российские «зеленые человечки», ни путинские «добровольцы» после возвращения на родину больше не смогут попасть на территорию Украины. В идеале миротворческие силы должны обеспечить формирование временной гражданской администрации под эгидой ООН, которая поможет восстановить эффективную систему управления, подготовить почву для проведения выборов и ускорить реинтеграцию Донбасса.

Следующий шаг, который поможет остановить военные действия на Донбассе – предоставление Соединенными Штатами Украине оборонительного вооружения. Это не приведет к эскалации конфликта, уверен автор статьи. Украина, как жертва агрессии, заслуживает того, чтобы получить помощь для самозащиты.

Кроме всего, Вершбоу призывает администрацию Трампа без промедления реализовать новый закон о санкциях, предварительно проведя консультации с европейскими партнерами.

Также, согласно этому закону, Белый дом должен в ближайшее время подготовить доклад про российских олигархов, близких к путинскому режиму. Хотя в тексте закона об этом ничего не сказано, это может послужить основанием для введения дополнительных адресных санкций в отношении соратников Путина, которые прямым или косвенным образом причастны к агрессии РФ, направленной против Украины. Именно они, оказавшись под «финансовой угрозой» вследствие действия санкций, могут усилить давление на Путина и заставить его пойти на соглашение по Донбассу, акцентирует внимание эксперт.

Даже если усиление санкций и увеличение объемов военной помощи не смогут повлиять на планы Путина на Донбассе, они усложнят для него задачи по дестабилизации Украины, – констатирует Вершбоу.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.