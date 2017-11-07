15 простых и гениальных дизайнерских решений 7.11.2017, 19:45

Иногда маленькие решения бытовых вопросов могут удивительным образом улучшить жизнь.

Zefirka.net представляет 15 простых и генальных дизайнерских решений.

1. У этого лифта кнопка вызова находится в начале коридора, чтобы к тому моменту, как вы подойдете, двери уже открылись

2. Мини-пульт в ресторане, с помощью которого можно вызвать официанта, попросить счет или убрать со стола

3. Машинка для чаевых на случай, если мелких наличных под рукой не окажется

4. Контейнеры со специальным отделением для соуса

5. Примерочная с гениальными крючками, чтобы больше никогда не путаться в вешалках

6. Калькулятор на продуктовой тележке, чтобы больше не удивляться на кассе и точно все рассчитать

7. Коляска-самокат: малышу удобно, маме весело, ну или наоборот

8. Питьевой фонтанчик в парке, из которого могут пить и люди, и собаки

9. Чашка с отверстием для крепления чайного пакетика

10. «Удлинитель» крана для самых маленьких

11. Жевательная резинка в комплекте с бумажками, в которые можно завернуть ее после использования

12. Удлинитель в розетке — больше никаких бесконечных проводов по всей квартире

13. Раковина прямо на бачке унитаза, благодаря которой вода после мытья рук используется повторно

14. Насадки на каблуки, способные «примирить» ваши туфли с травой и грунтом

15. Самая гениальная горка в мире

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