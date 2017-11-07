Жителям деревни под Минском предложили «скинуться» $50 тысяч на ремонт дороги 10 7.11.2017, 19:59

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Жители деревни Марковщина несколько лет борются за дорогу.

Чтобы добраться до деревни Марковщина без автомобиля, нужно сесть на маршрутку в районе Комаровского рынка, проехать около получаса до остановки "Вяча", а затем почти 4 км идти пешком по автомобильной дороге без обочины, на которой с трудом могут разминуться две машины, пишет abw.by.

Если ехать в деревню на личном транспорте, то после съезда с трассы путь превращается в сплошной объезд пешеходов и ям. А во время дождей дороги в самой деревне размывает так, что легковая машина просто может застрять в грязи.

На многолетние просьбы жителей местные власти отвечают одно и то же: "Финансирования нет". А в последние годы прозвучало предложение "скинуться" до 50% необходимых средств на ремонт центральной улицы. Но такая альтернатива устроила далеко не всех.

Казалось бы, Марковщина не в глуши находится: от нее 10 км до Минска и примерно 3 км до МКАД-2. Населенный пункт сравнительно молодой, но около 100 домов уже заселено. Здесь круглый год живут и пенсионеры, и семьи с маленькими детьми. Некоторые дома еще строятся, деревня растет, но развитой инфраструктуры пока нет, соответственно нет и рабочих мест. Чтобы банально купить хлеб, жители Марковщины ездят в соседние поселки, а на работу выбираются в столицу. Но любой такой выезд, говорят они, превращается в преодоление полосы препятствий.

Чтобы увидеть описанную жителями проблему воочию, мы отправляемся на место.

С остановки на трассе нас забирает местная жительница Наталья, она и проведет экскурсию. В 2012 году женщина приобрела здесь участок, построила дом, в котором проживает с двумя сыновьями и матерью, инвалидом 2-й группы.

Трасса Р58, по которой мы добирались на маршрутке из Минска, - шикарная дорога со свежей разметкой. Но стоит съехать с нее в сторону деревни - и картина кардинально меняется. По словам Натальи, в этом месте особенно плохо с проездом в жаркие летние дни. Дело в том, что здесь находится популярное место отдыха минчан - река Вяча. Чтобы добраться до пляжа №5, автомобилисты ввиду отсутствия парковки вынуждены ставить транспорт вдоль узкой дороги.

"Насколько я знаю, тут инвестор взял в аренду участок и планировал построить кафе и парковку. Вся эта история началась раньше, чем мы стали строиться, больше пяти лет назад. Огородили пустую заасфальтированную площадку, на которой все раньше ставили машины, забором. Но потом вроде бы не разрешили - природоохранная зона или что-то в этом роде, и все заглохло. Ограда до сих пор стоит, никого туда не пускают, парковки нет, отдыхающие летом ставят машины вдоль дороги, а мы не можем выехать из собственного дома. Жара, люди едут к воде из города, так пусть бы создали хоть какие-то условия, тем более что пляж официальный, есть раздевалки, туалет".

Направляемся в Марковщину. В целом состояние дороги, по которой мы едем, можно назвать удовлетворительным, а на двух ее участках в этом году даже положили асфальт. Только проезжая часть уж очень узкая - две легковые машины на ней еще разъедутся, но если рядом окажется пешеход, ему придется уходить на обочину.

Но куда уходить? Во многих местах деревья и кусты примыкают к асфальту вплотную, а за ними - резкий спуск. Если машину, например, на скользкой дороге, занесет - пешеход беззащитен, ему некуда даже отойти.

"За мостом есть старое разворотное кольцо автобусов, но оно давно не действует. Когда мы купили тут участок, общественного транспорта уже не было. И пешеходы здесь - нормальное явление, все, у кого нет машины, идут на автобус к трассе, дети нередко ходят. Это большой риск и для них, и для водителей. Я не понимаю, зачем доводить до несчастного случая, чтобы что-то начать делать? В этом году к нам приезжал представитель "Минскоблдорстроя", так перед его приездом скосили траву на обочине. Я всегда тут езжу очень осторожно, но не все у нас такие. Да и вы видите, обочину никто не чистит - дорожная машина раз уберет мусор по центру, а потом из-за особенностей рельефа песок опять быстро намывается. Так проезжая часть становится со временем все меньше, а зимой вообще двум машинам разъехаться проблема".

Спустя километр мы оказываемся на мосту через Вячу. Это настоящее белое пятно на карте дорожников - до него и за ним лежит асфальт, а сам мост, судя по виду, не приводили в порядок с незапамятных времен. Разгадка этого казуса проста: мост не входит в зону обслуживания организации, на балансе которой находится территория, - информация об этом есть в одном из официальных писем, полученных жителями. Конечно, каждый должен заниматься своей работой, но со стороны выглядит абсурдно: работники одной организации кладут асфальт, пропускают небольшой участок, а затем сотрудники другой должны за несколько километров еще раз гнать технику, чтобы завершить ремонт покрытия. По словам Натальи, такое деление у них повсеместно, Марковщину тоже обслуживают два ДРСУ, одно из которых отвечает за часть центральной улицы, второе - за все остальные.

"Сюда приезжают рыбаки, возле моста ставят машины. Обочину постоянно размывает, ее надо как-то укреплять, а работники просто придут, песка насыплют - все. Совсем недавно тут вообще было страшно ездить, так как обочину размыло до самого асфальта. Мы не выдержали, стали писать письма. Опять приехали, подсыпали песка. Как видите, уже снова начало размывать. И так без конца".

Проезжаем чуть вперед по новому асфальту, а дальше идет кусок старого покрытия, но состояние его еще очень хорошее.

Добираемся до бывшего разворотного автобусного кольца.

Вскоре начинается деревня.

"Если нет машины - по деревне только пешком. Даже таксисты к нам не едут - доезжают до места, где заканчивается асфальт, говорят: "Знаем мы ваши дороги" - и разворачиваются. Кстати, где стоит указатель "Марковщина" - там заканчивается Минский район и начинается Логойский".

Наталья показывает нам несколько заасфальтированных улиц на окраине деревни. Жители Лесной, Радужной и Цветочной собрали некоторую сумму, им построили дорогу. Проезжая часть аккуратная, даже с несколькими "спящими полицейскими", но очень узкая - свободно по ней может ехать только одна машина. Но поток автомобилей здесь минимален, скорее всего, жильцы очень рады и такому варианту.

А остальные жители деревни "скидываться" на ремонт не согласились - их центральная дорога выглядит вот так.

К слову, за пять дней до нашего визита в поселке работал грейдер, но после этого два дня шел дождь - все вернулось в прежнее состояние. После этого жильцы снова обратились в диспетчерскую с просьбой разровнять дорогу. Им ответили, что сделают это, когда осадки прекратятся.

"Вот наша центральная улица Нагорная, - показывает Наталья. - У нас в деревне 100 домов, во многих живет по несколько семей, то есть в некоторых домах по две-три машины. Все выезжают ежедневно из деревни по этой улице. После грейдера, даже если нет дождя, эффект заметен только первый-второй день. Все жители давно говорят, что грейдировать бесполезно, почему мы и просим привести дорогу в рабочее состояние круглогодично и круглосуточно. И по закону нам должны обеспечить бесперебойный проезд к сельсовету и на работу в любую погоду".

Недалеко от въезда в деревню стоят несколько контейнеров с мусором, которые периодически приезжает забирать мусоровоз. Пока идет выгрузка, движение по дороге стопорится. Хотя проезжая часть в этом месте относительно широкая, справа кто-то из жильцов менял газовую трубу, сейчас часть дороги превращена в грязное месиво. По словам жителей, в этом месте с ямами постоянные проблемы - мусоровозы и грузовики со стройматериалами разбивают не предназначенную для их движения дорогу. Но и мусор не вывозить тоже нельзя.

"У нас специфика рельефа в деревне - возвышенности чередуются с низинами. Когда осадки, вода сверху стремится вниз, образуются промоины, ездить становится невозможно. Во время ливней или весной, когда тает снег, мы, можно сказать, оказываемся оторванными от мира. К нам даже медицинская помощь иногда доехать не может - я маме несколько раз вызывала "скорую", так машина ехала от тридцати минут до часа! А если с сердцем что-то или у женщины роды начинаются? А у кого дети маленькие, те вообще боятся переезжать сюда на постоянное жительство".

На одном участке ул. Нагорной жители сами положили возле своих домов асфальт - купили и насыпали покрытие собственноручно, скорее всего, даже без помощи катка и прочих приспособлений. Конечно, при таком способе укладки асфальт лежит неидеально, но это лучше, чем ездить по грязи.

"Лет десять назад здесь было еще хуже, но сами жители все время периодически что-то делали: песок заказывали, подсыпали, где-то и власти помогали. На Луговой жители самостоятельно проложили ливневую трубу, так как улицу постоянно заливало. Туда просто нужно было направить воду, но этого не сделали. А все наши старания улучшали ситуацию лишь на время, все равно это все быстро вымывается. Тут нужно сделать все кардинально специалистам - "ливневки", асфальт. Люди за долгие годы уже вложили достаточно денег в дороги, но это не может продолжаться бесконечно. Я когда собирала подписи, многие говорили: почему мы вообще должны вносить деньги, когда по закону на строительство дороги в деревне средства полностью должны выделяться из бюджета? Налог на дороги платим, а дороги нет, к тому же президент в одном из выступлений делал упор на том, чтобы привести в порядок местные дороги", - говорит Наталья.

Так как наш визит пришелся на середину рабочего дня и плохую погоду, людей на улицах мы практически не встретили. Наталья говорит, что у них всегда немноголюдно: ходить вообще некуда, с детьми гулять опасно - улочки узкие, с коляской неудобно. А если выйти со двора в плохую погоду - вернешься весь в грязи.

"У нас здесь дом, но мы пока не хотим выписываться из минской квартиры, дети у нас ходят в школу и поликлинику в столице, - рассказывает Инна. - Потому что очень страшно, так как "скорую" здесь не дождешься. Младшая дочка - аллергик, раньше с нами еще жила моя мама, у которой были проблемы со здоровьем, так что сталкивались не раз. Вообще, можно было бы жить полноценно и здесь - в Паперне есть школа, до нее ходит автобус, но сейчас до автобуса сложно добраться. В общем, пока нам удобнее каждый день в Минск".

По словам женщины, по дороге, которая идет в сторону Вишневки, она после недавнего случая вообще ходить боится.

"Летом шла с подругой по дороге, неслась машина. Я отскочила на обочину, а там была яма, которую я не заметила, - в результате у меня выбито колено, до сих пор хромаю. Машину свою тоже постоянно чиним - у нас Mercedes A160, он для таких дорог не предназначен, но купить внедорожник пока позволить себе не можем".

Едем дальше по ул. Нагорной. Наталья говорит, что она сможет доехать только до перекрестка, дальше ее машина, скорее всего, не проедет, хотя как раз эта дорога и ведет к административному центру, где находится сельсовет, фельдшерский пункт и магазин.

Дорогу, которая поворачивает налево к жилым домам, жильцы улицы сделали полностью своими силами за свои средства.

"Дорогу эту делали еще лет пять назад, до этого грязи тут было по колено, проехать было вообще невозможно. Машины все ставили на горке и домой ходили в резиновых сапогах. Потом мы не выдержали и собрались всей улицей. Тогда общая сумма на дорогу на всех получилась около 6 тысяч долларов. То же самое, что было у нас, сейчас творится на дороге, которая идет к сельсовету. Сколько раз привозили песок машинами, подсыпали - спустя время опять то же самое. У меня трое внуков, всех я вожу в садик и в школу каждый день по этой дороге, дети ездят на работу. Нам пришлось в кредит взять внедорожник, так как на легковой машине намучились. Мы покупали здесь участки за свои немалые деньги, платим налоги, так почему нам не идут навстречу и заставляют платить еще?" - говорит жительница одного из домов Марина.

Если повернуть на перекрестке направо, на дорогу к сельсовету, водителя ждет резкий спуск. В середине дороги - яма на всю ширину проезжей части. По словам жильцов, бороться с ней невозможно - сколько ни подсыпали туда песок, его все равно очень быстро вымывает.

"Это улица Соловьиная роща. На собрании одна из жительниц говорила, что, когда она покупала на аукционе участок, ей обещали, что проблем с проездом со временем по ее улице не будет, что дорогу скоро построят. Но вы видите, как дорога выглядит сейчас", - показывает Наталья.

Владелица дома напротив ямы тоже сменила машину на внедорожник, поэтому домой кое-как добирается. И нередко ее зовут на помощь застрявшим тут легковушкам.

Кроме вопросов с дорогами у жителей есть жалобы на отсутствие указателей улиц (за исключением Цветочной и Лесной). Нет указателя, что здесь находится деревня, и на трассе. По словам Натальи, это иногда очень усложняет жизнь: если вызвать того же мастера по ремонту бытовой техники или даже экстренную службу, "скорую" или МЧС, придется очень долго объяснять, как доехать, родственники и друзья тоже часто плутают.

"Истории про вызов скорой помощи, наверное, есть у каждого жителя любой деревни, и мы не исключение. Моя мама, например, после того, как к нам час ехала "скорая", побоялась тут оставаться, сейчас живет в другом месте. Я не буду судить, почему врачи так долго добирались, из-за того что был поздний вечер, большая загрузка или действительно из-за дороги. Сейчас наши соседи, если кому-то плохо и нужно вызвать "скорую", садят человека в машину и едут быстрее к трассе навстречу. Что касается дорог, по моему мнению, проблема в том, что у нас очень неэкономно расходуются средства, местные власти не смотрят на перспективу - за те деньги, которые они ежегодно тратят на работу у нас грейдера, уже точно давно могли бы засыпать проезжую часть крупным гравием и решить проблему", - считает жительница деревни Илона.

В конце поездки мы приезжаем на ул. Луговую. Она заканчивается тупиком, и местные жители хотят добиться, чтобы на въезде в деревню установили предупреждающий об этом знак, чтобы водители не путались и не разворачивались возле их участков.

Наталья показывает нам свой дом - он находится возле самой реки. Дом уже жилой, но работ по строительству и отделке еще очень много.

"Нам предложили пополам с бюджетными средствами построить дорогу, но сумму на строительство назвали заоблачную. Мне как-то сказали, что раз дом я смогла построить, неужели не найду денег на дорогу. И как только язык повернулся у человека! Во-первых, мы купили участок за свои деньги, построили дом тоже за свои деньги. Я сейчас с матерью-инвалидом живу на совсем небольшую пенсию, слава богу, помогают сыновья. Во-вторых, у нас в доме еще много работы, и я сэкономленные деньги лучше в него вложу - сами понимаете, не очень-то удобно жить в вечной стройке. Так зачем я буду вкладывать их в дорогу, которую должно делать государство? Налог на дороги с трех машин в нашей семье платится регулярно. Наша дорога не соответствует ни одному СТБ, и мы деревня, а не дачный поселок - по закону нам должны обеспечить бесперебойный проезд".

Наталья показывает нам документы, которые собрались у нее за долгие годы:

"Вот ответ на письмо, которое мы получили еще в 2013 году. Исполком поручил к концу 2013-го разработать генеральный план нашей деревни, но на этом тогда все и закончилось. В 2014-м мы опять обратились с просьбой о дороге - в ответ нам сообщили, что средств на строительство дороги нет. Затем в июне 2016-го мы ходили на прием к председателю облисполкома, который повторил нам это еще раз устно. Мы тогда в письме попросили включить нас в программу финансирования на следующий год, но нам отказали. После наших неоднократных обращений приехал грейдер, дорожники снова засыпали несколько проблемных участков песчано-гравийной смесью и уехали. А спустя непродолжительное время все это снова смыло, проблемы вернулись".

В 2017 году деревню посетили специалисты "Минскоблдорстроя", провели с жителями собрание. По словам Натальи, приехали они в солнечный сухой день, незадолго до этого дорогу как раз разровняли, и только удивились жалобам: "У вас же хорошие дороги!"

В письменном ответе, который получила Наталья после их визита, значилось, что "в результате интенсивной жилищной застройки и прокладки инженерных коммуникаций большинство улиц требует восстановления и ремонта". Также в письме отмечалось, что несколько улиц было отремонтировано с привлечением средств жильцов и что в текущем году будет разрабатываться документация для определения объемов работ и последующего ремонта улиц. На словах людям сказали: если ходите дорогу, давайте 50% суммы. После этого жители деревни написали письмо в Администрацию Президента РБ, однако послание было перенаправлено снова в "Минскоблдорстрой", людям опять дали понять: ремонт возможен, но только при частичном финансировании самими жителями.

"Нам предоставили проектно-сметную документацию с указанием суммы предстоящего ремонта, - рассказывают жители. - Общая сумма обустройства улиц Нагорной и Соловьиной рощи протяженностью около 3 километров выходила в районе 214 тысяч рублей, или 108 тысяч долларов. 50 процентов этой суммы предложили оплатить нам. Причем это стоимость минимального ремонта - просто подсыпать гравий и положить асфальт. Мы посчитали эту сумму космической и отказались. Предложили сделать работы самостоятельно, чтобы удешевить стоимость ремонта, но нам сказали, что так нельзя".

Получить оперативно официальный комментарий от сотрудников "Минскоблдорстроя" не представилось возможным. Нам ответили, что, если говорить о конкретном населенном пункте, нужно поднимать документацию, уточнять, находятся ли данные улицы на балансе предприятия, и попросили либо подойти в приемный день, либо отправить в организацию официальный запрос. Как пояснил по телефону заместитель генерального директора КУП "Минскоблдорстрой" Артур Бельский, если данные улицы находятся на балансе предприятия, провести их ремонт и обслуживание не составит проблемы.

Совсем недавно мы писали о жителях Ратомки, которые после отмены из-за плохих дорог маршруток согласились положить асфальт на условиях 50/50 с государством.

Жители же Марковщины пока к единому мнению не пришли: кто-то уже положил асфальт на своей улице за свои средства, кто-то согласен вложить деньги в дорогу, но немало в деревне и тех, кто тратить свои средства совсем не готов или не в состоянии. И понять их можно: немалые деньги лишь частично облегчат жизнь местных жителей, ведь вопросы отсутствия обочин, несовершенства маршрута общественного транспорта и асфальтового покрытия других улиц так и останутся нерешенными. А строить за собственные немалые деньги только центральную улицу, притом что это обязанность государства, люди не хотят.