Около 50 банков готовы после Brexit переехать из Лондона 1 7.11.2017, 20:10

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20 банков уже подали заявку на лицензию для зоны евро.

Около 50 зарубежных банков, находящихся в Лондоне, из-за предстоящего выхода Великобритании из состава Европейского Союза (Brexit) обсуждали с руководством Европейского центрального банка (ЕЦБ) возможность их переезда в другие страны Европы. "Некоторые из них уже многократно посещали нас, чтобы обсудить планы их переезда", - сообщила агентству dpa глава структуры ЕЦБ по надзору за деятельностью банков в еврозоне Даниэль Нуи. По ее словам, 20 банков уже подали заявку на лицензию для зоны евро, передает DW.

Чтобы оказывать услуги на территории Европейского Союза, финансовым институтам необходимы дочерние юридически самостоятельные банки, расположенные в одной из стран ЕС. Процедура Brexit, которая должна завершиться к концу марта 2019 года, поставила их перед вопросом, где им лучше вести бизнес после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

По оценкам разных экспертов, из Лондона во Франкфурт-на-Майне могут переехать от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч банков. Несколько зарубежных финансовых институтов, в том числе из Японии, уже окончательно решили обосноваться в Германии.