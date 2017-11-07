Министр-коммунист Карпенко готовит «сюрприз» для абитуриентов 17 7.11.2017, 20:20

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Министр образования хочет увеличить пороговые баллы на ЦТ.

Пороговые баллы на централизованном тестировании могут стать выше, об этом sb.by сообщил министр образования Игорь Карпенко:

- Мы работаем над тем, чтобы повысить пороговое значение по тестированию, которое будет считаться неудовлетворительной оценкой. Если вы помните, когда вводили тестирование, таких значений не было вообще, потом, когда пороговые значения появились, мы стали отсеивать тех, кто показывал совсем низкий балл. Сейчас хотим поднять это пороговое значение чуть выше. И конечно же, посмотрим на вопросы аттестации в целом в система среднего образования. Как прозвучало но республиканском педсовете, мы должны выйти в перспективе на независимый экзамен по итогам базовой школы и на какой-то унифицированный экзамен, который бы позволил нам по итогам аттестации за курс средней школы сопоставить его со вступительным испытанием в вузы.

Министр обратил внимание, что в советское время мы четко знали: писали сочинение в школе - такая же форма была и при поступлении. Сейчас же учитель не знает, готовить ученика к школьным экзаменам или к ЦТ. Здесь, уверен руководитель ведомства, нужно выстроить определенную цепочку. И принятые подходы к системе образования станут такой своеобразной дорожной картой, которая поможет внести соответствующие изменения в нормативно-правовую базу, в законодательную, для того, чтобы посоветовавшись с педагогической общественностью, двигаться в направлении развития нашей системы образования.

Напомним, сейчас минимум по языкам на филологические специальности - 20 баллов, для технарей - 10. Что касается остальных предметов, то в качестве первого профильного по математике, физике, химии и биологии нужно перешагнуть отметку в 15 баллов, по остальным - 20. Для второго профильного эти цифры соответственно 10 и 15. А для некоторых сельскохозяйственных и силовых вузов неудовлетворительно и вовсе считается отметка лишь от 0 до 4 баллов.