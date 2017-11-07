Какую страну про...! 19 Аркадий Бабченко, kasparov.ru

7.11.2017, 20:30

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Аркадий Бабченко

Туалетная бумага в СССР появилась на 10 лет позже полетов в космос.

В тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году для Сясьского целлюлозно-бумажного комбината для производства туалетной бумаги были закуплены две огромные английские бумагоделательные машины. Третьего ноября 1969 года состоялся торжественный пуск. Сначала новая продукция натолкнулась на нулевой спрос — простой гражданин СССР не знал, для чего нужны рулоны бумаги, и не покупал ее. Вскоре, после организованной через киножурналы в кинотеатрах (перед показом фильма) рекламной кампании и добровольно-принудительного распространения ее среди работников на крупных заводах, туалетная бумага стала дефицитным товаром.

Оказывается, великая держава научилась вытирать ж**** только при моем поколении...

Вот, блин, чота даже и не знаю, как это прокомментировать-то.

Юбилей, однако. В следующем году - полвека, как мы научились цивилизованно с****! На десять лет позже, чем летать в Космос.

И ведь, поразительно, но даже здесь без английских технологий не обошлось.

Нет, я знаю, что история этой территории - фейк практически полностью, и когда начинаешь изучать, как оно было на самом деле, открываешь много интересного, но, черт возьми, не до такой же степени. Я родился в семьдесят седьмом, жил в столице нашей родины и до конца восьмидесятых новости о достижениях народного хозяйства тоже все еще впитывал через задницу, но теоретически о существовании ТБ все же знал - просто ее не было. И примерно как-то так мне представлялось и до этого. А, оказывается, вишь оно как.

Все-таки тот факт, что первый человек в космосе до самой смерти вытирал задницу лопухом и так и не узнал про туалетную бумагу, несколько обескураживает.

Какую страну про***.

Сорри за каламбур...

Аркадий Бабченко, kasparov.ru