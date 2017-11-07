Сейм Литвы в первом чтении одобрил «Закон Магнитского» 2 7.11.2017, 20:38

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Фото: DELFI

Литва может стать четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт.

Парламент Литвы принял в первом чтении "Закон Магнитского", которым будет запрещен въезд иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.

Об этом сообщает Delfi.

Соответствующие поправки в закон о правовом положении иностранцев одобрили 78 депутатов, один был против, пятеро воздержались.

По словам одного из инициаторов проекта, лидера консерваторов Габлиелюса Ландсбергиса, Литва может стать четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. "Закон Магнитского" принят в США, Канаде и Эстонии.

Положения нынешнего закона о правах иностранцев, которое предусматривает, что иностранцу могут запретить въезд в Литовскую Республику на срок более пяти лет, если он может угрожать государственной безопасности или общественному порядку, предлагается дополнить другими условиями.

Согласно проекту, лицо может попасть в черный список, если имеется информация или серьезные основания подозревать, что иностранец участвовал в крупномасштабной коррупции или отмывании денег, или в нарушении прав человека, из-за которых лицо, в отношении которого было совершено нарушение прав, скончалось или получило серьезные травмы, оно было необоснованно осуждено или пережило прочие негативные последствия.

Также основанием для отказа на въезд в Литву может быть, если лицо представляет угрозу не только безопасности и общественному порядку в Литве, но и в других странах Евросоюза и НАТО.

В законе также предлагается установить возможность не информировать иностранца о внесении в список персон нон-грата.

Закон, названный именем Сергея Магнитского, в 2012 году приняли в США, применив санкции против российских должностных лиц, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас - более 40 фамилий.