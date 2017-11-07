Украинская журналистка: Белорусам навязывают культ Ленина 7 7.11.2017, 21:02

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Ленина нужно сносить в первую очередь в голове.

100 лет революции. Коммунисты гуляли с портретами Ленина и Сталина в Минске. Стоят разного рода памятники вождю едва ли не в каждом городе. Совсем по-другому дело обстоит в Украине. Там действует закон о декоммунизации, передает «Белсат».

А этот закон означает ликвидацию идеологического наследия советского времени. За три года декоммунизации у наших южных соседей переименованы 32 города, 25 районов, всего – около тысячи поселений. Кроме того, более 1300 памятников Ленину были снесены. И это еще не конец дела. Также ведется работа в развитии национальных достоинств, которые должны доминировать на фоне прошлого, которое исчезает.

«Прошло всего два с половиной года с начала действия закона о декоммунизации. Он был жесток. От пяти до десяти лет можно получить за его нарушение. На самом деле это условность, еще никого не наказали. Но это держит в рамках», – говорит журналистка force-news.com Елена Солодовникова.

«Для меня загадка, почему у вас до сих пор поддерживают культ Ленина», – говорит журналистка.

Она говорит, что нужно сносить Ленина в голове.

«Возможно, белорусам навязывают культ Ленина», – говорит Елена Солодовникова.